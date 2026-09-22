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Первая российская вакцина против ВПЧ поступит в больницы в конце сентября

Первая российская вакцина против ВПЧ поступит в больницы в конце сентября - 22.09.2026, ПРАЙМ

Первая российская вакцина против ВПЧ поступит в больницы в конце сентября

Первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) поступит в медицинские учреждения в конце сентября, рассказали РИА Новости в Фонде... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T15:41+0300

2026-09-22T15:41+0300

2026-09-22T15:47+0300

здоровье

общество

кировская область

московская область

красноярский край

фрп

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) поступит в медицинские учреждения в конце сентября, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Компания "Нанолек" вывела на рынок первую российскую вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) "Цегардекс". Первая партия препарата объемом 30 тысяч доз поступит в медицинские учреждения в конце сентября. До конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз", - говорится в сообщении. В ФРП напомнили, что в конце 2025 года предприятие запустило в Кировской области производство вакцины против ВПЧ. Общий объем инвестиций в создание производства полного цикла составит 7,5 миллиардов рублей. Из них 950 миллионов рублей предоставлены федеральным ФРП. Мощность первого открытого участка составляет до 600 тысяч доз вакцин в год. В 2027 году, с запуском второго участка, производственная мощность составит более 3 миллионов доз вакцины ежегодно. Это позволит как полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ, так и вывести препарат на международный рынок. "Цегардекс" зарегистрирован для применения у детей и взрослых в возрасте от 9 до 45 лет. Вакцинация против ВПЧ помогает предотвратить предраковые поражения и снизить риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака шейки матки. Заявки на поставку уже поступили от заказчиков из Магаданской, Кировской, Калининградской, Мурманской и Московской областей, Красноярского края и других регионов России. Интерес к препарату также проявляют крупные частные клиники. Кроме того, в первой половине 2026 года досье "Цегардекса" было подано для регистрации препарата в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

кировская область

московская область

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здоровье, общество , кировская область, московская область, красноярский край, фрп