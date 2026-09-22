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В Польше цены на бензин приблизились к рекордным значениям - 22.09.2026, ПРАЙМ
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В Польше цены на бензин приблизились к рекордным значениям
В Польше цены на бензин приблизились к рекордным значениям - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Польше цены на бензин приблизились к рекордным значениям
Розничные цены на автомобильное топливо в Польше продолжают расти и приблизились к рекордным значениям, следует из данных польского отраслевого портала... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:51+0300
2026-09-22T18:00+0300
польша
дональд туск
кароль навроцкий
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ВАРШАВА, 22 сен – ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо в Польше продолжают расти и приблизились к рекордным значениям, следует из данных польского отраслевого портала e-petrol. По состоянию на утро 22 сентября средняя цена бензина Pb95 на польских АЗС составляла 7,99 злотого за литр (около 2,11 доллара), дизельного топлива — 8,89 злотого (около 2,34 доллара), бензина Pb98 — 8,79 злотого (около 2,32 доллара), автогаза — 3,08 злотого (около 0,81 доллара). Согласно прогнозу e-petrol на текущую неделю, средняя цена бензина Pb95 может находиться в диапазоне 7,97–8,11 злотого за литр (около 2,10–2,14 доллара), дизельного топлива — 8,99–9,28 злотого (около 2,37–2,45 доллара), бензина Pb98 — 8,83–8,99 злотого (около 2,33–2,37 доллара), автогаза — 3,10–3,21 злотого (около 0,82–0,85 доллара). Таким образом, дизтопливо уже преодолело отметку в 9 злотых на части польских заправок, однако цены продолжают расти. Подорожание топлива происходит после завершения действовавшего в августе государственного механизма ограничения его стоимости. Срок действия программы истек 31 августа. Одновременно увеличились оптовые цены польских нефтеперерабатывающих предприятий. По данным e-petrol, средняя оптовая цена бензина Pb95 на 19 сентября составляла 6346 злотых за кубометр (около 1673 долларов), дизельного топлива — 7523,8 злотого за кубометр (около 1983 долларов). В середине сентября премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жителям страны цены на автомобильное топливо, которые "никому не снились в самых худших снах". В сложившейся ситуации он обвинил президента Польши Кароля Навроцкого, который отказался подписывать инициированный правительством и принятый сеймом закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний.
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польша, дональд туск, кароль навроцкий
ПОЛЬША, Дональд Туск, Кароль Навроцкий
17:51 22.09.2026 (обновлено: 18:00 22.09.2026)
 
В Польше цены на бензин приблизились к рекордным значениям

Розничные цены на автомобильное топливо в Польше приблизились к рекордным значениям

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ВАРШАВА, 22 сен – ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо в Польше продолжают расти и приблизились к рекордным значениям, следует из данных польского отраслевого портала e-petrol.
По состоянию на утро 22 сентября средняя цена бензина Pb95 на польских АЗС составляла 7,99 злотого за литр (около 2,11 доллара), дизельного топлива — 8,89 злотого (около 2,34 доллара), бензина Pb98 — 8,79 злотого (около 2,32 доллара), автогаза — 3,08 злотого (около 0,81 доллара).
Согласно прогнозу e-petrol на текущую неделю, средняя цена бензина Pb95 может находиться в диапазоне 7,97–8,11 злотого за литр (около 2,10–2,14 доллара), дизельного топлива — 8,99–9,28 злотого (около 2,37–2,45 доллара), бензина Pb98 — 8,83–8,99 злотого (около 2,33–2,37 доллара), автогаза — 3,10–3,21 злотого (около 0,82–0,85 доллара).
Таким образом, дизтопливо уже преодолело отметку в 9 злотых на части польских заправок, однако цены продолжают расти.
Подорожание топлива происходит после завершения действовавшего в августе государственного механизма ограничения его стоимости. Срок действия программы истек 31 августа.
Одновременно увеличились оптовые цены польских нефтеперерабатывающих предприятий. По данным e-petrol, средняя оптовая цена бензина Pb95 на 19 сентября составляла 6346 злотых за кубометр (около 1673 долларов), дизельного топлива — 7523,8 злотого за кубометр (около 1983 долларов).
В середине сентября премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жителям страны цены на автомобильное топливо, которые "никому не снились в самых худших снах". В сложившейся ситуации он обвинил президента Польши Кароля Навроцкого, который отказался подписывать инициированный правительством и принятый сеймом закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний.
 
ПОЛЬШАДональд ТускКароль Навроцкий
 
 
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