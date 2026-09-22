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В Приморье открыли новый автомобильный пункт пропуска "Краскино"

В Приморье открыли новый автомобильный пункт пропуска "Краскино" - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Приморье открыли новый автомобильный пункт пропуска "Краскино"

Обновленный многосторонний автомобильный пункт пропуска "Краскино" на границе с КНР в Приморье начал работу в тестовом режиме, сообщает Уссурийская таможня. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:05+0300

2026-09-22T11:05+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – ПРАЙМ. Обновленный многосторонний автомобильный пункт пропуска "Краскино" на границе с КНР в Приморье начал работу в тестовом режиме, сообщает Уссурийская таможня. "Обновленный МАПП Краскино на юге Приморского края начал работу в тестовом режиме. По информации ФГКУ Росгранстрой с 22 сентября 2026 года пункт пропуска начал работу по временной схеме", - говорится в сообщении. С 9.00 (02.00 мск) открыто движение по шести полосам для большегрузного транспорта и двум полосам для международных автобусов. За первые 5 часов работы через границу проследовало 137 грузовиков, 88 автобусов и более 3 тысяч пассажиров. Таможенный пост работает в штатном режиме, обеспечивая бесперебойный пропуск транспорта, отмечают в таможне. Всего с начала года таможенный контроль в МАПП "Краскино" прошли свыше 608 тысяч человек - почти на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поток грузового транспорта также увеличился на 15%, до почти 41,5 тысячи автомобилей. Как в августе сообщал кабмин, после окончания всех работ в первом квартале 2027 года пропускная способность ПП "Краскино" будет составлять 750 транспортных средств в сутки. Для движения транспорта откроются 16 полос, 10 из которых будут предназначены для грузовых автомобилей, добавляли в кабмине.

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бизнес, россия, китай, кнр, приморье