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"Роснефть" применила многостадийный ГРП на Приразломном месторождении

"Роснефть" применила многостадийный ГРП на Приразломном месторождении - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Роснефть" применила многостадийный ГРП на Приразломном месторождении

"РН-Юганскнефтегаз", ключевой добывающий актив "Роснефти", применил многостадийный гидроразрыв пласта на Приразломном месторождении в Югре в рамках внедрения... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:03+0300

2026-09-22T13:03+0300

2026-09-22T13:03+0300

нефть

россия

роснефть

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "РН-Юганскнефтегаз", ключевой добывающий актив "Роснефти", применил многостадийный гидроразрыв пласта на Приразломном месторождении в Югре в рамках внедрения компанией технологических решений для разработки сложных запасов углеводородов, сообщила "Роснефть". "РН-Юганскнефтегаз", ключевой добывающий актив "Роснефти", провел многостадийные гидроразрывы пласта (ГРП)... Проект реализован на Приразломном месторождении в рамках внедрения новых технологических решений при разработке сложных запасов углеводородов", - говорится в сообщении. Уточняется, что многостадийный ГРП был применен одновременно на двух рядом расположенных самых глубоких и высокотехнологичных горизонтальных скважинах компании. "На скважинах получены рекордные притоки нефти: 196 тонн в сутки при работе электроцентробежного насоса и 120 - фонтанным способом. Это в 4 раза больше продуктивности стандартных горизонтальных скважин на месторождениях с неоднородным геологическим строением", - добавляется в сообщении. 30- и 20-стадийные гидроразрывы пласта проводились с большим объемом закачки пропанта - материала, который используется для предотвращения смыкания трещин и полостей, образованных в ходе ГРП. Также в ходе работ применялась технология для освоения сложных запасов углеводородов, а также залежей с экстремально низкой проницаемостью. Полученный положительный опыт рекомендован к тиражированию в других дочерних предприятиях компании, подчеркивается в релизе. "РН-Юганскнефтегаз" - является ключевом добычным активом "Роснефти", который ведет разработку месторождений в Югре - Усть-Балыкского, Мамонтовского, Приобского, Малобалыкского, Приразломного. Предприятие обеспечивает около 30% всей добычи компании и около 12% нефтедобычи России ежегодно.

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нефть, россия, роснефть