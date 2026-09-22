https://1prime.ru/20260922/rossija-873544236.html

В России приостановили групповой туризм из стран Европы

В России приостановили групповой туризм из стран Европы - 22.09.2026, ПРАЙМ

В России приостановили групповой туризм из стран Европы

Организованный групповой туризм из стран Европы приостановлен на фоне ограничений, однако самостоятельные путешественники продолжают приезжать в Россию,... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:36+0300

2026-09-22T11:36+0300

2026-09-22T12:20+0300

туризм

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белград

атор

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Организованный групповой туризм из стран Европы приостановлен на фоне ограничений, однако самостоятельные путешественники продолжают приезжать в Россию, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Европейский рынок полностью не исчез, хотя и заметно изменился. Из-за транспортных и санкционных ограничений организованный групповой туризм приостановлен, однако индивидуальные путешественники из Европы продолжают приезжать в Россию", - говорится в сообщении ассоциации. По словам туроператоров, туристы из стран Европы продолжают посещать Россию через Стамбул, Белград или Дубай. Как отметила генеральный директор компании "Тари-тур" Марина Левченко, индивидуальным туристам не запрещено покупать туры в Россию, поэтому в составе сборных групп иногда появляются гости из Болгарии или Сербии.

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туризм, бизнес, европа, стамбул, белград, атор