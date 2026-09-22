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Рубио прокомментировал соглашение США и Дании по Гренландии
Рубио прокомментировал соглашение США и Дании по Гренландии - 22.09.2026, ПРАЙМ
Рубио прокомментировал соглашение США и Дании по Гренландии
Соглашение США и Дании по Гренландии подразумевает согласование сторонами экономических проектов на острове, чтобы исключить участие в них китайского капитала,... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:20+0300
2026-09-22T15:20+0300
2026-09-22T15:20+0300
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ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ. Соглашение США и Дании по Гренландии подразумевает согласование сторонами экономических проектов на острове, чтобы исключить участие в них китайского капитала, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Ранее канцелярия датского премьера сообщила, что Дания, США и Гренландия подпишут договор об укреплении безопасности в Арктике и Северной Атлантике 22 сентября. "Оно предусматривает процедуру проверки инвестиций вместе с Данией, чтобы не проснуться в один момент и осознать, что китайских военных там нет, но их компаниям принадлежат порты, их компаниям принадлежит вся земля", - сказал он в эфире телеканала Fox News. По словам Рубио, Китай строит порты по всему миру в расчете на то, чтобы "быть в состоянии разместить там свой флот". Президент США Дональд Трамп ранее объявил о бессрочной сделке с Данией по контролю над "безопасностью" Гренландии. В рамках соглашения США получают контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента на острове.
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нефть, мировая экономика, сша, дания, гренландия, марко рубио, дональд трамп, fox news
Нефть, Мировая экономика, США, ДАНИЯ, Гренландия, Марко Рубио, Дональд Трамп, Fox News
Рубио прокомментировал соглашение США и Дании по Гренландии
Рубио: соглашение с Данией по Гренландии предполагает согласование экономических проектов