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В США заявили, что поток нефти через Ормузский пролив будет только расти

В США заявили, что поток нефти через Ормузский пролив будет только расти - 22.09.2026, ПРАЙМ

В США заявили, что поток нефти через Ормузский пролив будет только расти

США при обсуждении возможного соглашения с Ираном исходят из того, что поток нефти через Ормузский пролив будет только расти, заявил американский госсекретарь... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T16:44+0300

2026-09-22T16:44+0300

2026-09-22T16:46+0300

нефть

сша

иран

ормузский пролив

марко рубио

марк рубио

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ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ. США при обсуждении возможного соглашения с Ираном исходят из того, что поток нефти через Ормузский пролив будет только расти, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Сейчас через южные проливы проходит больше нефти, чем когда-либо. Значительная часть тех объемов нефти, которые поставлялись до начала конфликта, теперь поступает через проливы на мировой рынок, и эти объемы будут продолжать расти. Такова тенденция, и в ближайшие недели вы увидите, что ситуация для них (Ирана - ред) будет продолжать ухудшаться", - сказал Рубио в ответ на вопрос, могут ли США рассчитывать на мирную сделку с Ираном. По мнению американского госсекретаря, США "не стоит закрывать дверь для соглашений или дипломатии", потому что ситуация может поменяется. Рубио также добавил, что объемы поставок ежедневно растут якобы благодаря действиям американских военных по разминированию проливов и обеспечению безопасности судоходства. По его словам, со временем это должно отразиться на мировых ценах на нефть и газ. При этом Рубио также утверждает, что Иран не может экспортировать нефть из-за морской блокады со стороны США.

сша

иран

ормузский пролив

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