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Участникам СВО из Приморья оплачивается проезд в центры реабилитации
Участникам СВО из Приморья оплачивается проезд в центры реабилитации - 22.09.2026, ПРАЙМ
Участникам СВО из Приморья оплачивается проезд в центры реабилитации
Участникам специальной военной операции из Приморья оплачивается проезд в российские центры реабилитации и обратно, с начала текущего года отделение Соцфонда по | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T08:52+0300
2026-09-22T08:52+0300
2026-09-22T08:52+0300
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социальный фонд
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – ПРАЙМ. Участникам специальной военной операции из Приморья оплачивается проезд в российские центры реабилитации и обратно, с начала текущего года отделение Соцфонда по Приморскому краю направило на эти цели более 14 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
"Отделение Социального фонда России по Приморскому краю направляет участников СВО в 12 центов реабилитации. Фонд оплачивает медицинские услуги, питание, проживание и проезд туда и обратно. С начала года региональное отделение направило более 14 миллионов рублей на оплату проезда", - говорится в сообщении.
В отделении фонда напомнили, что участники СВО, которые имеют первую группу инвалидности или нуждаются в сопровождении, могут приезжать на реабилитацию вместе с сопровождающими. Им также обеспечивается проезд, проживание и питание из средств фонда.
С января 2026 года участники СВО, которые едут в центры реабилитации, помимо компенсации стоимости проезда, могут получить бесплатные билеты на поезд, автобус, самолет, водный транспорт. Заявку на лечение одобряют в течение двух рабочих дней и одновременно оформляются проездные.
В России действуют 12 центров реабилитации с современным оборудованием, где есть все необходимое для эффективного восстановления.
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общество , бизнес, приморский край, приморье, социальный фонд
Общество , Бизнес, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Приморье, Социальный фонд
Участникам СВО из Приморья оплачивается проезд в центры реабилитации
Участникам СВО из Приморья оплачивают проезд в российские центры реабилитации и обратно
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – ПРАЙМ. Участникам специальной военной операции из Приморья оплачивается проезд в российские центры реабилитации и обратно, с начала текущего года отделение Соцфонда по Приморскому краю направило на эти цели более 14 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
"Отделение Социального фонда России по Приморскому краю направляет участников СВО в 12 центов реабилитации. Фонд оплачивает медицинские услуги, питание, проживание и проезд туда и обратно. С начала года региональное отделение направило более 14 миллионов рублей на оплату проезда", - говорится в сообщении.
В отделении фонда напомнили, что участники СВО, которые имеют первую группу инвалидности или нуждаются в сопровождении, могут приезжать на реабилитацию вместе с сопровождающими. Им также обеспечивается проезд, проживание и питание из средств фонда.
С января 2026 года участники СВО, которые едут в центры реабилитации, помимо компенсации стоимости проезда, могут получить бесплатные билеты на поезд, автобус, самолет, водный транспорт. Заявку на лечение одобряют в течение двух рабочих дней и одновременно оформляются проездные.
В России действуют 12 центров реабилитации с современным оборудованием, где есть все необходимое для эффективного восстановления.