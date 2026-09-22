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Трамп пообещал обсудить с Зеленским удары по российским НПЗ - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп пообещал обсудить с Зеленским удары по российским НПЗ
Трамп пообещал обсудить с Зеленским удары по российским НПЗ - 22.09.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал обсудить с Зеленским удары по российским НПЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по российским НПЗ серьезно сказались на цене топлива, и пообещал обсудить это с Владимиром Зеленским. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:28+0300
2026-09-22T21:30+0300
нефть
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
скотт бессент
нпз
всу
минфин сша
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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по российским НПЗ серьезно сказались на цене топлива, и пообещал обсудить это с Владимиром Зеленским. "Это также серьезно сказалось на цене дизельного топлива. Дизельное топливо довольно сильно подорожало, но мы еще поговорим об этом", - сказал Трамп в ответ на вопрос о последствиях ударов ВСУ. Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что удары Украины по объектам российской энергоинфраструктуры провоцируют рост мировых цен на топливо.
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нефть, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, скотт бессент, нпз, всу, минфин сша
Нефть, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, НПЗ, ВСУ, Минфин США
21:28 22.09.2026 (обновлено: 21:30 22.09.2026)
 
Трамп пообещал обсудить с Зеленским удары по российским НПЗ

Трамп заявил, что удары по российским НПЗ сказались на цене дизельного топлива

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по российским НПЗ серьезно сказались на цене топлива, и пообещал обсудить это с Владимиром Зеленским.
"Это также серьезно сказалось на цене дизельного топлива. Дизельное топливо довольно сильно подорожало, но мы еще поговорим об этом", - сказал Трамп в ответ на вопрос о последствиях ударов ВСУ.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что удары Украины по объектам российской энергоинфраструктуры провоцируют рост мировых цен на топливо.
 
НефтьСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСкотт БессентНПЗВСУМинфин США
 
 
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