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Трамп пообещал обсудить с Зеленским удары по российским НПЗ

Трамп пообещал обсудить с Зеленским удары по российским НПЗ - 22.09.2026, ПРАЙМ

Трамп пообещал обсудить с Зеленским удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по российским НПЗ серьезно сказались на цене топлива, и пообещал обсудить это с Владимиром Зеленским. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T21:28+0300

2026-09-22T21:28+0300

2026-09-22T21:30+0300

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по российским НПЗ серьезно сказались на цене топлива, и пообещал обсудить это с Владимиром Зеленским. "Это также серьезно сказалось на цене дизельного топлива. Дизельное топливо довольно сильно подорожало, но мы еще поговорим об этом", - сказал Трамп в ответ на вопрос о последствиях ударов ВСУ. Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что удары Украины по объектам российской энергоинфраструктуры провоцируют рост мировых цен на топливо.

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нефть, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, скотт бессент, нпз, всу, минфин сша