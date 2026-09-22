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Трамп рассказал о распределении доходов от венесуэльской нефти

Трамп рассказал о распределении доходов от венесуэльской нефти - 22.09.2026, ПРАЙМ

Трамп рассказал о распределении доходов от венесуэльской нефти

Президент США Дональд Трамп заверил, что доходы от развития нефтяной отрасли Венесуэлы пойдут ее населению. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T22:54+0300

2026-09-22T22:54+0300

2026-09-22T22:54+0300

нефть

венесуэла

сша

нью-йорк

дональд трамп

николас мадуро

оон

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заверил, что доходы от развития нефтяной отрасли Венесуэлы пойдут ее населению. "В конечном итоге доходы от этого идут людям. Часть поступает нам, но значительная часть также идет Венесуэле. И это замечательно", - сказал Трамп на полях ГА ООН. Он также назвал американские нефтяные компании крупнейшими в мире. По словам президента США, они уже заходят в Венесуэлу и вкладывают миллиарды долларов в строительство новых и восстановление старых буровых установок. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.

венесуэла

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нефть, венесуэла, сша, нью-йорк, дональд трамп, николас мадуро, оон