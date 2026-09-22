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Рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился

Рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился - 22.09.2026, ПРАЙМ

Рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился

Рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился до 0,5%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:15+0300

2026-09-22T17:15+0300

2026-09-22T17:15+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился до 0,5%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в августе". "По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке в августе увеличилась на 0,5%. Это сопоставимо со среднемесячными темпами февраля-июля (+0,4%)", - говорится в материалах ЦБ. Объем выдач в августе незначительно увеличился - на 5%, до 381 миллиарда рублей. На ипотеку с господдержкой пришлось около 56% выдач, что немного выше показателя июля (52%). По семейной ипотеке предоставлено 182 миллиарда рублей, это на 18% больше, чем в июле (154 миллиарда рублей), сообщает регулятор. Выдачи рыночной ипотеки в августе составили 167 миллиардов рублей (175 миллиардов рублей в июле). Динамику сегмента сдерживают высокие ставки, отмечает ЦБ. По выданным за август рыночным кредитам средняя ставка по-прежнему была около 18% годовых.

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