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Рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился
Рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился - 22.09.2026, ПРАЙМ
Рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился
Рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился до 0,5%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:15+0300
2026-09-22T17:15+0300
банки
финансы
россия
банк россии
ипотека
кредит
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился до 0,5%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в августе". "По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке в августе увеличилась на 0,5%. Это сопоставимо со среднемесячными темпами февраля-июля (+0,4%)", - говорится в материалах ЦБ. Объем выдач в августе незначительно увеличился - на 5%, до 381 миллиарда рублей. На ипотеку с господдержкой пришлось около 56% выдач, что немного выше показателя июля (52%). По семейной ипотеке предоставлено 182 миллиарда рублей, это на 18% больше, чем в июле (154 миллиарда рублей), сообщает регулятор. Выдачи рыночной ипотеки в августе составили 167 миллиардов рублей (175 миллиардов рублей в июле). Динамику сегмента сдерживают высокие ставки, отмечает ЦБ. По выданным за август рыночным кредитам средняя ставка по-прежнему была около 18% годовых.
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Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России, ипотека, кредит
17:15 22.09.2026
 
Рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился

ЦБ: рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился до 0,5%

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в России в августе замедлился до 0,5%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в августе".
"По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке в августе увеличилась на 0,5%. Это сопоставимо со среднемесячными темпами февраля-июля (+0,4%)", - говорится в материалах ЦБ.
Объем выдач в августе незначительно увеличился - на 5%, до 381 миллиарда рублей. На ипотеку с господдержкой пришлось около 56% выдач, что немного выше показателя июля (52%). По семейной ипотеке предоставлено 182 миллиарда рублей, это на 18% больше, чем в июле (154 миллиарда рублей), сообщает регулятор.
Выдачи рыночной ипотеки в августе составили 167 миллиардов рублей (175 миллиардов рублей в июле). Динамику сегмента сдерживают высокие ставки, отмечает ЦБ. По выданным за август рыночным кредитам средняя ставка по-прежнему была около 18% годовых.
 
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