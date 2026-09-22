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Банки в августе нарастили розничное кредитование на 1%

Банки в августе нарастили розничное кредитование на 1% - 22.09.2026, ПРАЙМ

Банки в августе нарастили розничное кредитование на 1%

Российские банки в августе нарастили розничное кредитование на 1%, а корпоративное - на 1,4%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:15+0300

2026-09-22T17:15+0300

2026-09-22T17:15+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские банки в августе нарастили розничное кредитование на 1%, а корпоративное - на 1,4%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в августе". Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов банков за август вырос на 1% по сравнению с результатом за июль и составил почти 40,2 триллиона рублей. Портфель корпоративных кредитов в августе вырос на 1,4% - до 105,2 триллиона рублей.

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