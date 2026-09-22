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Банки в августе нарастили розничное кредитование на 1%
Банки в августе нарастили розничное кредитование на 1% - 22.09.2026, ПРАЙМ
Банки в августе нарастили розничное кредитование на 1%
Российские банки в августе нарастили розничное кредитование на 1%, а корпоративное - на 1,4%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:15+0300
2026-09-22T17:15+0300
2026-09-22T17:15+0300
банки
финансы
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банк россии
кредит
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские банки в августе нарастили розничное кредитование на 1%, а корпоративное - на 1,4%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в августе". Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов банков за август вырос на 1% по сравнению с результатом за июль и составил почти 40,2 триллиона рублей. Портфель корпоративных кредитов в августе вырос на 1,4% - до 105,2 триллиона рублей.
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банки, финансы, россия, банк россии, кредит
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России, кредит
Банки в августе нарастили розничное кредитование на 1%
ЦБ: банки в августе нарастили розничное кредитование на 1%, а корпоративное - на 1,4%
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские банки в августе нарастили розничное кредитование на 1%, а корпоративное - на 1,4%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в августе".
Согласно данным регулятора, портфель розничных кредитов банков за август вырос на 1% по сравнению с результатом за июль и составил почти 40,2 триллиона рублей.
Портфель корпоративных кредитов в августе вырос на 1,4% - до 105,2 триллиона рублей.