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Цена на нефть может превысить 150 долларов, заявили в Bank of America - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Цена на нефть может превысить 150 долларов, заявили в Bank of America
Цена на нефть может превысить 150 долларов, заявили в Bank of America - 22.09.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть может превысить 150 долларов, заявили в Bank of America
Цены на нефть марки Brent могут подскочить выше 150 долларов за баррель в случае сохранения нехватки предложения, вызванной сбоями поставок с Ближнего Востока и | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:12+0300
2026-09-22T17:27+0300
нефть
мировая экономика
ближний восток
ормузский пролив
bank of america
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть марки Brent могут подскочить выше 150 долларов за баррель в случае сохранения нехватки предложения, вызванной сбоями поставок с Ближнего Востока и ущербом нефтяной инфраструктуре, полагают аналитики Bank of America. "Если сбои в поставках сохранятся до весны 2027 года или ущерб нефтяной инфраструктуре усугубится, цены на ближайшие фьючерсные контракты на нефть марки ICE Brent, возможно, придется поднять значительно выше 150 долларов за баррель, чтобы сдержать мировой спрос", - цитирует экспертов портал Market Watch. Кроме того, Bank of America повысил прогноз стоимость барреля марки Brent на конец текущего года - до 95 долларов с ожидавшихся ранее 83 долларов. Эксперты также ждут, что в следующем году средняя цена Brent составит 80 долларов, однако отмечают проблему сокращения стратегических запасов нефти в мире, а также сигналы острого дефицита сырья в ближайшей перспективе. "Хотя альтернативные маршруты и конвоированные поставки через Ормузский пролив частично компенсировали дефицит, поврежденная инфраструктура и растущая напряженность делают быструю нормализацию ситуации (на рынке нефти - ред.) маловероятной", - полагают эксперты.
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нефть, мировая экономика, ближний восток, ормузский пролив, bank of america
Нефть, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Bank of America
17:12 22.09.2026 (обновлено: 17:27 22.09.2026)
 
Цена на нефть может превысить 150 долларов, заявили в Bank of America

Bank of America: цена барреля нефть марки Brent весной может подскочить выше 150 долларов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть марки Brent могут подскочить выше 150 долларов за баррель в случае сохранения нехватки предложения, вызванной сбоями поставок с Ближнего Востока и ущербом нефтяной инфраструктуре, полагают аналитики Bank of America.
"Если сбои в поставках сохранятся до весны 2027 года или ущерб нефтяной инфраструктуре усугубится, цены на ближайшие фьючерсные контракты на нефть марки ICE Brent, возможно, придется поднять значительно выше 150 долларов за баррель, чтобы сдержать мировой спрос", - цитирует экспертов портал Market Watch.
Кроме того, Bank of America повысил прогноз стоимость барреля марки Brent на конец текущего года - до 95 долларов с ожидавшихся ранее 83 долларов.
Эксперты также ждут, что в следующем году средняя цена Brent составит 80 долларов, однако отмечают проблему сокращения стратегических запасов нефти в мире, а также сигналы острого дефицита сырья в ближайшей перспективе.
"Хотя альтернативные маршруты и конвоированные поставки через Ормузский пролив частично компенсировали дефицит, поврежденная инфраструктура и растущая напряженность делают быструю нормализацию ситуации (на рынке нефти - ред.) маловероятной", - полагают эксперты.
 
НефтьМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливBank of America
 
 
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