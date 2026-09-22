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Цена на нефть может превысить 150 долларов, заявили в Bank of America

Цена на нефть может превысить 150 долларов, заявили в Bank of America - 22.09.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть может превысить 150 долларов, заявили в Bank of America

Цены на нефть марки Brent могут подскочить выше 150 долларов за баррель в случае сохранения нехватки предложения, вызванной сбоями поставок с Ближнего Востока и | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:12+0300

2026-09-22T17:12+0300

2026-09-22T17:27+0300

нефть

мировая экономика

ближний восток

ормузский пролив

bank of america

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть марки Brent могут подскочить выше 150 долларов за баррель в случае сохранения нехватки предложения, вызванной сбоями поставок с Ближнего Востока и ущербом нефтяной инфраструктуре, полагают аналитики Bank of America. "Если сбои в поставках сохранятся до весны 2027 года или ущерб нефтяной инфраструктуре усугубится, цены на ближайшие фьючерсные контракты на нефть марки ICE Brent, возможно, придется поднять значительно выше 150 долларов за баррель, чтобы сдержать мировой спрос", - цитирует экспертов портал Market Watch. Кроме того, Bank of America повысил прогноз стоимость барреля марки Brent на конец текущего года - до 95 долларов с ожидавшихся ранее 83 долларов. Эксперты также ждут, что в следующем году средняя цена Brent составит 80 долларов, однако отмечают проблему сокращения стратегических запасов нефти в мире, а также сигналы острого дефицита сырья в ближайшей перспективе. "Хотя альтернативные маршруты и конвоированные поставки через Ормузский пролив частично компенсировали дефицит, поврежденная инфраструктура и растущая напряженность делают быструю нормализацию ситуации (на рынке нефти - ред.) маловероятной", - полагают эксперты.

ближний восток

ормузский пролив

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нефть, мировая экономика, ближний восток, ормузский пролив, bank of america