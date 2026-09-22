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Российские туроператоры не отменяли уже оплаченные туры в Таиланд

Российские туроператоры не отменяли уже оплаченные туры в Таиланд - 22.09.2026, ПРАЙМ

Российские туроператоры не отменяли уже оплаченные туры в Таиланд

Российские туроператоры не выпускали предупреждений для туристов о коронавирусе в Таиланде и не отменяли уже оплаченные туры, сообщили в Ассоциации... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T12:42+0300

2026-09-22T12:42+0300

2026-09-22T12:42+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры не выпускали предупреждений для туристов о коронавирусе в Таиланде и не отменяли уже оплаченные туры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее телеграм-канал SHOT написал, что туристам стали сообщать о возможных проблемах с оплаченными турами на октябрь-декабрь из-за коронавируса в Таиланде. "АТОР от лица всего туроператорского сообщества со всей ответственностью заявляет, туроператоры не выпускали и не выпускают для туристов каких-либо "предупреждений" об "угрозах" в Таиланде, не отменяют из-за этого уже оплаченные туры и не предпринимают никаких действий", - говорится в сообщении АТОР. По данным ассоциации, туроператоры не фиксируют и всплеска аннуляций туров в Таиланд, показатели находятся на обычном среднегодовом уровне. По данным на 22 сентября, в Таиланде нет официальной вспышки ковида, властями не вводятся никакие ограничения. Уровень заболеваемости в Таиланде сейчас почти в три раза ниже, чем в предыдущие три года, а летальность остается крайне низкой (0,02%), то есть на уровне обычного гриппа. Помимо этого, азиатские СМИ, включая китайские, опровергают слухи о "тяжелой вспышке".

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туризм, бизнес, общество , таиланд, атор