https://1prime.ru/20260922/ukraina-873540175.html

В семи областях Украины часть абонентов осталась без света

В семи областях Украины часть абонентов осталась без света - 22.09.2026, ПРАЙМ

В семи областях Украины часть абонентов осталась без света

Часть абонентов в семи областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в среду национальная... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:32+0300

2026-09-22T10:32+0300

2026-09-22T10:32+0300

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Часть абонентов в семи областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть новые обесточивания в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. В сообщении говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий обесточена часть абонентов в Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях.

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украина, укрэнерго