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Возвращающиеся с фронта украинцы везут в ЕС контрабандное оружие, пишут СМИ

Возвращающиеся с фронта украинцы везут в ЕС контрабандное оружие, пишут СМИ - 22.09.2026, ПРАЙМ

Возвращающиеся с фронта украинцы везут в ЕС контрабандное оружие, пишут СМИ

Страны Евросоюза обнаруживают у возвращающихся с Украины участников боевых действий оружейные компоненты и военное снаряжение и опасаются их дальнейшего... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:11+0300

2026-09-22T17:11+0300

2026-09-22T17:11+0300

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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза обнаруживают у возвращающихся с Украины участников боевых действий оружейные компоненты и военное снаряжение и опасаются их дальнейшего распространения на территории ЕС, сообщает Euronews со ссылкой на конфиденциальный доклад Совета Евросоюза. "Государства-члены сообщили об обнаружении компонентов оружия и военного оборудования у возвращающихся участников боевых действий", - говорится в документе. Как отмечается, подобные случаи "демонстрируют потенциальный риск перевозки военных компонентов или другого оборудования с поля боя с Украины в ЕС". Проблему возможного попадания огнестрельного оружия с Украины в страны Евросоюза намерены обсудить постпреды государств ЕС в среду. Особые опасения, согласно документу, вызывает ситуация в странах, принявших большое число украинских беженцев, включая Германию, Польшу и Чехию. При этом из-за отсутствия пограничного контроля внутри Шенгенской зоны европейские власти рассматривают проблему как общеевропейскую. В документе распространение и незаконный оборот стрелкового оружия после конфликта на Украине названы "одной из наиболее серьезных долгосрочных проблем". Европол планирует к первому кварталу 2027 года создать специальный центр по огнестрельному оружию, а Украина до конца 2026 года должна принять отдельную дорожную карту по борьбе с его незаконным оборотом. Киев также передает Европолу данные об изъятом, похищенном и утраченном оружии.

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мировая экономика, украина, ес, совет евросоюза, оружие