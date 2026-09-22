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Возвращающиеся с фронта украинцы везут в ЕС контрабандное оружие, пишут СМИ
Возвращающиеся с фронта украинцы везут в ЕС контрабандное оружие, пишут СМИ - 22.09.2026, ПРАЙМ
Возвращающиеся с фронта украинцы везут в ЕС контрабандное оружие, пишут СМИ
Страны Евросоюза обнаруживают у возвращающихся с Украины участников боевых действий оружейные компоненты и военное снаряжение и опасаются их дальнейшего... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:11+0300
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза обнаруживают у возвращающихся с Украины участников боевых действий оружейные компоненты и военное снаряжение и опасаются их дальнейшего распространения на территории ЕС, сообщает Euronews со ссылкой на конфиденциальный доклад Совета Евросоюза. "Государства-члены сообщили об обнаружении компонентов оружия и военного оборудования у возвращающихся участников боевых действий", - говорится в документе. Как отмечается, подобные случаи "демонстрируют потенциальный риск перевозки военных компонентов или другого оборудования с поля боя с Украины в ЕС". Проблему возможного попадания огнестрельного оружия с Украины в страны Евросоюза намерены обсудить постпреды государств ЕС в среду. Особые опасения, согласно документу, вызывает ситуация в странах, принявших большое число украинских беженцев, включая Германию, Польшу и Чехию. При этом из-за отсутствия пограничного контроля внутри Шенгенской зоны европейские власти рассматривают проблему как общеевропейскую. В документе распространение и незаконный оборот стрелкового оружия после конфликта на Украине названы "одной из наиболее серьезных долгосрочных проблем". Европол планирует к первому кварталу 2027 года создать специальный центр по огнестрельному оружию, а Украина до конца 2026 года должна принять отдельную дорожную карту по борьбе с его незаконным оборотом. Киев также передает Европолу данные об изъятом, похищенном и утраченном оружии.
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мировая экономика, украина, ес, совет евросоюза, оружие
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС, Совет Евросоюза, оружие
Возвращающиеся с фронта украинцы везут в ЕС контрабандное оружие, пишут СМИ
Euronews: возвращающиеся с фронта украинцы везут в Евросоюз контрабандное оружие
БРЮССЕЛЬ, 22 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза обнаруживают у возвращающихся с Украины участников боевых действий оружейные компоненты и военное снаряжение и опасаются их дальнейшего распространения на территории ЕС, сообщает Euronews со ссылкой на конфиденциальный доклад Совета Евросоюза.
"Государства-члены сообщили об обнаружении компонентов оружия и военного оборудования у возвращающихся участников боевых действий", - говорится в документе.
Как отмечается, подобные случаи "демонстрируют потенциальный риск перевозки военных компонентов или другого оборудования с поля боя с Украины в ЕС".
Проблему возможного попадания огнестрельного оружия с Украины в страны Евросоюза намерены обсудить постпреды государств ЕС в среду.
Особые опасения, согласно документу, вызывает ситуация в странах, принявших большое число украинских беженцев, включая Германию, Польшу и Чехию. При этом из-за отсутствия пограничного контроля внутри Шенгенской зоны европейские власти рассматривают проблему как общеевропейскую.
В документе распространение и незаконный оборот стрелкового оружия после конфликта на Украине названы "одной из наиболее серьезных долгосрочных проблем".
Европол планирует к первому кварталу 2027 года создать специальный центр по огнестрельному оружию, а Украина до конца 2026 года должна принять отдельную дорожную карту по борьбе с его незаконным оборотом. Киев также передает Европолу данные об изъятом, похищенном и утраченном оружии.