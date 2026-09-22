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В США одобрили возможную продажу Дании вертолетов на 425 миллионов долларов
В США одобрили возможную продажу Дании вертолетов на 425 миллионов долларов - 22.09.2026, ПРАЙМ
В США одобрили возможную продажу Дании вертолетов на 425 миллионов долларов
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании трех многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk и сопутствующего оборудования на общую сумму около 425 миллионов... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:40+0300
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ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании трех многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk и сопутствующего оборудования на общую сумму около 425 миллионов долларов, говорится в сообщении американского ведомства. В пакет также войдут навигационные системы, системы обнаружения магнитных аномалий, двигатели T700-GE-401D, радиостанции, системы предупреждения о ракетном нападении, средства радиоэлектронного противодействия, радары, запасные части, оборудование для технического обслуживания и обучения персонала. В госдепе заявили, что возможная сделка позволит повысить возможности Дании по защите критически важной инфраструктуры и укреплению обороны страны. Основными подрядчиками станут Lockheed Martin и Sikorsky. В ведомстве отметили, что реализация сделки не потребует направления в Данию дополнительного персонала правительства США или компаний-подрядчиков и не окажет негативного влияния на боеготовность американских вооруженных сил.
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мировая экономика, дания, сша, lockheed martin, оружие
Мировая экономика, ДАНИЯ, США, Lockheed Martin, Вооружения, оружие
В США одобрили возможную продажу Дании вертолетов на 425 миллионов долларов
Госдеп США одобрил возможную продажу Дании вертолетов MH-60R на 425 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании трех многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk и сопутствующего оборудования на общую сумму около 425 миллионов долларов, говорится в сообщении американского ведомства.
В пакет также войдут навигационные системы, системы обнаружения магнитных аномалий, двигатели T700-GE-401D, радиостанции, системы предупреждения о ракетном нападении, средства радиоэлектронного противодействия, радары, запасные части, оборудование для технического обслуживания и обучения персонала.
В госдепе заявили, что возможная сделка позволит повысить возможности Дании по защите критически важной инфраструктуры и укреплению обороны страны.
Основными подрядчиками станут Lockheed Martin и Sikorsky. В ведомстве отметили, что реализация сделки не потребует направления в Данию дополнительного персонала правительства США или компаний-подрядчиков и не окажет негативного влияния на боеготовность американских вооруженных сил.