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В США одобрили возможную продажу Дании вертолетов на 425 миллионов долларов

В США одобрили возможную продажу Дании вертолетов на 425 миллионов долларов - 22.09.2026, ПРАЙМ

В США одобрили возможную продажу Дании вертолетов на 425 миллионов долларов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании трех многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk и сопутствующего оборудования на общую сумму около 425 миллионов... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T21:40+0300

2026-09-22T21:40+0300

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ВАШИНГТОН, 22 сен - ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании трех многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk и сопутствующего оборудования на общую сумму около 425 миллионов долларов, говорится в сообщении американского ведомства. В пакет также войдут навигационные системы, системы обнаружения магнитных аномалий, двигатели T700-GE-401D, радиостанции, системы предупреждения о ракетном нападении, средства радиоэлектронного противодействия, радары, запасные части, оборудование для технического обслуживания и обучения персонала. В госдепе заявили, что возможная сделка позволит повысить возможности Дании по защите критически важной инфраструктуры и укреплению обороны страны. Основными подрядчиками станут Lockheed Martin и Sikorsky. В ведомстве отметили, что реализация сделки не потребует направления в Данию дополнительного персонала правительства США или компаний-подрядчиков и не окажет негативного влияния на боеготовность американских вооруженных сил.

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мировая экономика, дания, сша, lockheed martin, оружие