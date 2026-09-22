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Wildberries запустил ранний доступ к сервису WB Taxi в Ереване

Wildberries запустил ранний доступ к сервису WB Taxi в Ереване - 22.09.2026, ПРАЙМ

Wildberries запустил ранний доступ к сервису WB Taxi в Ереване

Wildberries запустил ранний доступ к сервису WB Taxi в Ереване - пока что услугами такси могут пользоваться только сотрудники и партнеры компании, но... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:03+0300

2026-09-22T10:03+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Wildberries запустил ранний доступ к сервису WB Taxi в Ереване - пока что услугами такси могут пользоваться только сотрудники и партнеры компании, но маркетплейс намерен расширить доступ в ближайшие недели, а приложение уже можно скачать в Google Play и App Store, сообщает пресс-служба компании. "Сервис заказа поездок WB Taxi открывает ранний доступ для пользователей в Ереване. На первом этапе специальные приглашения получат сотрудники и партнеры Wildberries. Пользователи также смогут скачать приложение WB Taxi из Google Play и App Store и отправить заявку для включения в лист ожидания - в ближайшие недели WB Taxi будет постепенно расширять доступ", - говорится в сообщении. Отмечается, что обратная связь от первых клиентов позволит команде WB Taxi повысить стабильность работы приложения и подготовить сервис к запуску на широкую аудиторию. Заказать такси в сервисе можно будет в тарифах "Стандарт", "Комфорт" и "Мульти" - тариф, который позволяет искать машину сразу в нескольких категориях, чтобы ускорить подачу автомобиля. Новые пользователи при регистрации получают 1,5 тысячи приветственных бонусных баллов, которые можно применить при оплате поездки по карте. "Армения - это уже четвертая страна, где можно заказать поездку через WB Taxi. Мы продолжим развивать продукт для улучшения пользовательского опыта и расширять географию работы WB Taxi", - отметил директор департамента по развитию технологий сервиса такси и перевозок группы РВБ Анатолий Сморгонский. Ранее такой сервис был запущен в Белоруссии, Узбекистане и Киргизии.

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бизнес, банки, ереван, белоруссия, узбекистан, wildberries