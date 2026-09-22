Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries запустил ранний доступ к сервису WB Taxi в Ереване - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/wildberries--873538252.html
Wildberries запустил ранний доступ к сервису WB Taxi в Ереване
Wildberries запустил ранний доступ к сервису WB Taxi в Ереване - 22.09.2026, ПРАЙМ
Wildberries запустил ранний доступ к сервису WB Taxi в Ереване
Wildberries запустил ранний доступ к сервису WB Taxi в Ереване - пока что услугами такси могут пользоваться только сотрудники и партнеры компании, но... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:03+0300
2026-09-22T10:03+0300
бизнес
банки
ереван
белоруссия
узбекистан
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/18/871729689_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_4e77708972145c7b391bbf1f443c9179.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Wildberries запустил ранний доступ к сервису WB Taxi в Ереване - пока что услугами такси могут пользоваться только сотрудники и партнеры компании, но маркетплейс намерен расширить доступ в ближайшие недели, а приложение уже можно скачать в Google Play и App Store, сообщает пресс-служба компании. "Сервис заказа поездок WB Taxi открывает ранний доступ для пользователей в Ереване. На первом этапе специальные приглашения получат сотрудники и партнеры Wildberries. Пользователи также смогут скачать приложение WB Taxi из Google Play и App Store и отправить заявку для включения в лист ожидания - в ближайшие недели WB Taxi будет постепенно расширять доступ", - говорится в сообщении. Отмечается, что обратная связь от первых клиентов позволит команде WB Taxi повысить стабильность работы приложения и подготовить сервис к запуску на широкую аудиторию. Заказать такси в сервисе можно будет в тарифах "Стандарт", "Комфорт" и "Мульти" - тариф, который позволяет искать машину сразу в нескольких категориях, чтобы ускорить подачу автомобиля. Новые пользователи при регистрации получают 1,5 тысячи приветственных бонусных баллов, которые можно применить при оплате поездки по карте. "Армения - это уже четвертая страна, где можно заказать поездку через WB Taxi. Мы продолжим развивать продукт для улучшения пользовательского опыта и расширять географию работы WB Taxi", - отметил директор департамента по развитию технологий сервиса такси и перевозок группы РВБ Анатолий Сморгонский. Ранее такой сервис был запущен в Белоруссии, Узбекистане и Киргизии.
ереван
белоруссия
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/18/871729689_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_3a40a4afb936acdc04ae27442ff858c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, банки, ереван, белоруссия, узбекистан, wildberries
Бизнес, Банки, Ереван, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Wildberries
10:03 22.09.2026
 
Wildberries запустил ранний доступ к сервису WB Taxi в Ереване

Wildberries запустил ранний доступ к сервису заказа поездок WB Taxi в Ереване

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Wildberries запустил ранний доступ к сервису WB Taxi в Ереване - пока что услугами такси могут пользоваться только сотрудники и партнеры компании, но маркетплейс намерен расширить доступ в ближайшие недели, а приложение уже можно скачать в Google Play и App Store, сообщает пресс-служба компании.
"Сервис заказа поездок WB Taxi открывает ранний доступ для пользователей в Ереване. На первом этапе специальные приглашения получат сотрудники и партнеры Wildberries. Пользователи также смогут скачать приложение WB Taxi из Google Play и App Store и отправить заявку для включения в лист ожидания - в ближайшие недели WB Taxi будет постепенно расширять доступ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обратная связь от первых клиентов позволит команде WB Taxi повысить стабильность работы приложения и подготовить сервис к запуску на широкую аудиторию.
Заказать такси в сервисе можно будет в тарифах "Стандарт", "Комфорт" и "Мульти" - тариф, который позволяет искать машину сразу в нескольких категориях, чтобы ускорить подачу автомобиля. Новые пользователи при регистрации получают 1,5 тысячи приветственных бонусных баллов, которые можно применить при оплате поездки по карте.
"Армения - это уже четвертая страна, где можно заказать поездку через WB Taxi. Мы продолжим развивать продукт для улучшения пользовательского опыта и расширять географию работы WB Taxi", - отметил директор департамента по развитию технологий сервиса такси и перевозок группы РВБ Анатолий Сморгонский.
Ранее такой сервис был запущен в Белоруссии, Узбекистане и Киргизии.
 
БизнесБанкиЕреванБЕЛОРУССИЯУЗБЕКИСТАНWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала