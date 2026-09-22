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Курс юаня на Мосбирже подрос до 12,6 руб
Курс юаня на Мосбирже подрос до 12,6 руб - 22.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже подрос до 12,6 руб
Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:15+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек, закрыв торги на отметке 12,6 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже подрос до 12,6 руб
Курс юаня на Московской бирже по итогам торгов вырос до 12,6 рубля