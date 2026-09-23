https://1prime.ru/20260923/analitik-873581895.html
Надежда на переговоры поддерживает рынок
Надежда на переговоры поддерживает рынок - 23.09.2026, ПРАЙМ
Надежда на переговоры поддерживает рынок
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом на фоне ожиданий позитивных новостей с Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где проходит ряд... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T10:20+0300
2026-09-23T10:20+0300
2026-09-23T10:20+0300
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ртс
ближний восток
мнения аналитиков
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом на фоне ожиданий позитивных новостей с Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где проходит ряд важных переговоров. Несмотря на сохранение санкционных рисков, индекс Мосбиржи поднялся на 1,86%, превысив отметку 2300,09 пункта, долларовый индекс РТС прибавил 1,90%, до 861,92 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,34%, до 112,30 пункта в ожидании аукционов Минфина РФ. Рубль умеренно ослаб — доллар США подорожал на 1,24%, до 84,81 рубля. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс российской валюты стабилизируется в диапазоне 83,4–85 рублей за доллар США.Инфляционные ожидания россиян, по данным опроса "инФОМ", в сентябре выросли с 13,7% до 14,2%. Это усиливает риск закрепления инфляции на повышенном уровне, что может стать поводом для сохранения жёсткой денежно-кредитной политики Банка России дольше, чем ожидалось.Котировки нефти марки Brent снизились на 0,36%, до 99,81 доллара за баррель после сообщений о возобновлении работы саудовского нефтепровода "Восток — Запад", что увеличивает альтернативные маршруты поставок. Тем не менее мировой рынок нефти продолжает оставаться турбулентным, физическое предложение снижается на фоне истощённых коммерческих и стратегических запасов, а также непредсказуемости атак на инфраструктуру стран Ближнего Востока. В этих условиях за альтернативные объёмы нефти развернулась жёсткая конкуренция между Индией и Китаем. Это, в свою очередь, привело к тому, что октябрьские партии российской нефти марки Urals для индийских портов торговались с премией к Brent. И хотя такие сильные ценовые всплески могут быть разовыми, базовый тренд на устойчивое сужение дисконтов очевиден.Риском для нефтяного сектора России остаётся новый законопроект США, предполагающий заградительные пошлины для главных покупателей российской нефти, что потенциально способно надавить на экспортные доходы нефтяников и бюджета в моменте. Однако американская политика обычно достаточно прагматична, и сейчас активация таких ограничений кажется нам нелогичной в контексте высоких цен на бензин и дизель внутри самих США.Учитывая столь сильный рост цен на нефть и нефтепродукты, нашим главным фаворитом в секторе остаётся ЛУКОЙЛ. Компания в I полугодии 2026 года стала главным бенефициаром дорогой нефти, показав рост EBITDA и свободного денежного потока к предыдущему полугодию. При этом с июльских минимумов её акции восстанавливались заметно слабее "Газпром нефти" и "Татнефти", хотя бумаги, на наш взгляд, имеют больший дивидендный потенциал к текущей цене акции.Иван Ефанов, ведущий аналитик "Цифра брокер"
сша
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Иван Ефанов
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Иван Ефанов
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иван Ефанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/0f/870779550_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_0d629f3643b827ccb811d5604d8581ae.jpg
рынок, сша, оон, мосбиржа, нью-йорк, ртс, ближний восток, мнения аналитиков
Рынок, США, ООН, Мосбиржа, Нью-Йорк, РТС, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Мнения аналитиков
Надежда на переговоры поддерживает рынок
Индекс Мосбиржи вырос до 2300 пунктов, рубль ослаб до 84,81, Brent у 99,81 доллара
Иван Ефанов
ведущий аналитик «Цифра брокер»