Тренд на укрепление рубля в силе

МОСКВА, 23 сен- ПРАЙМ. Главный поддерживающий российский рубль фактор сейчас — это ожидания высоких объёмов выручки и продажа валюты экспортёрами в преддверии очередного налогового периода. Увеличению выручки способствует рост цен на нефть, который продолжается в условиях обострения ближневосточного геополитического кризиса. Баррель Urals торгуется на очень комфортном уровне. Дополнительно рублю оказывает поддержку пауза в цикле снижения ключевой ставки.Дорогая нефтьЭнергокризис, усиленный санкционными рисками и геополитическими решениями США, пока не находит решения и выхода. Ноябрьские контракты на нефть марки Brent снизились с 110 до 100 долларов за баррель. Согласно прогнозам, декабрьские фьючерсы обойдутся потребителям в 90–105 долларов за баррель эталона. Для Urals установлен торговый диапазон в пределах 90–110 долларов.Главная причина дорогой нефти — плата за риски в условиях неспокойной ситуации в странах Персидского залива. Нефтяные котировки по Brent, вероятно, останутся в диапазоне 90–105 долларов за баррель, а по российской Urals — в пределах 90–110 долларов за баррель.Доллар, рубль, юань и евро до конца неделиВ паре доллар/рубль ожидаем установления торгового коридора в рамках 82–87 рублей за доллар США. Валютная пара евро/рубль будет торговаться в диапазоне 94,50–99,50 рубля за единую европейскую валюту. По паре юань/рубль диапазон биржевых торгов составит 12,25–12,95 рубля за китайскую валюту.Биткоин по-прежнему уверен в себеОдним из триггеров заметного роста рынка цифровых валют стало снижение доходности казначейских облигаций США ниже 5%. Ключевой уровень сопротивления цены биткоина 85 300 долларов уже пройден, но теперь покупателям нужно закрепиться выше сопротивления — или хотя бы удерживаться рядом с ним до конца недели. Медленный, но устойчивый рост выше отметки 86 000 долларов открывает дорогу к 90 000, а следом — в район 94 300–100 000 долларов. Пока ключевые уровни держатся, более вероятным сценарием остаётся продолжение роста после передышки.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 23 сен- ПРАЙМ. Главный поддерживающий российский рубль фактор сейчас — это ожидания высоких объёмов выручки и продажа валюты экспортёрами в преддверии очередного налогового периода. Увеличению выручки способствует рост цен на нефть, который продолжается в условиях обострения ближневосточного геополитического кризиса. Баррель Urals торгуется на очень комфортном уровне. Дополнительно рублю оказывает поддержку пауза в цикле снижения ключевой ставки.
Дорогая нефть
Энергокризис, усиленный санкционными рисками и геополитическими решениями США, пока не находит решения и выхода. Ноябрьские контракты на нефть марки Brent снизились с 110 до 100 долларов за баррель. Согласно прогнозам, декабрьские фьючерсы обойдутся потребителям в 90–105 долларов за баррель эталона. Для Urals установлен торговый диапазон в пределах 90–110 долларов.
Главная причина дорогой нефти — плата за риски в условиях неспокойной ситуации в странах Персидского залива. Нефтяные котировки по Brent, вероятно, останутся в диапазоне 90–105 долларов за баррель, а по российской Urals — в пределах 90–110 долларов за баррель.
Доллар, рубль, юань и евро до конца недели
В паре доллар/рубль ожидаем установления торгового коридора в рамках 82–87 рублей за доллар США. Валютная пара евро/рубль будет торговаться в диапазоне 94,50–99,50 рубля за единую европейскую валюту. По паре юань/рубль диапазон биржевых торгов составит 12,25–12,95 рубля за китайскую валюту.
Биткоин по-прежнему уверен в себе
Одним из триггеров заметного роста рынка цифровых валют стало снижение доходности казначейских облигаций США ниже 5%. Ключевой уровень сопротивления цены биткоина 85 300 долларов уже пройден, но теперь покупателям нужно закрепиться выше сопротивления — или хотя бы удерживаться рядом с ним до конца недели. Медленный, но устойчивый рост выше отметки 86 000 долларов открывает дорогу к 90 000, а следом — в район 94 300–100 000 долларов. Пока ключевые уровни держатся, более вероятным сценарием остаётся продолжение роста после передышки.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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