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Тренд на укрепление рубля в силе - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Тренд на укрепление рубля в силе
Тренд на укрепление рубля в силе - 23.09.2026, ПРАЙМ
Тренд на укрепление рубля в силе
Главный поддерживающий российский рубль фактор сейчас — это ожидания высоких объёмов выручки и продажа валюты экспортёрами в преддверии очередного налогового... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T10:28+0300
2026-09-23T10:29+0300
мнения аналитиков
рынок
сша
urals
персидский залив
нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873582008.jpg?1790148544
МОСКВА, 23 сен- ПРАЙМ. Главный поддерживающий российский рубль фактор сейчас — это ожидания высоких объёмов выручки и продажа валюты экспортёрами в преддверии очередного налогового периода. Увеличению выручки способствует рост цен на нефть, который продолжается в условиях обострения ближневосточного геополитического кризиса. Баррель Urals торгуется на очень комфортном уровне. Дополнительно рублю оказывает поддержку пауза в цикле снижения ключевой ставки.Дорогая нефтьЭнергокризис, усиленный санкционными рисками и геополитическими решениями США, пока не находит решения и выхода. Ноябрьские контракты на нефть марки Brent снизились с 110 до 100 долларов за баррель. Согласно прогнозам, декабрьские фьючерсы обойдутся потребителям в 90–105 долларов за баррель эталона. Для Urals установлен торговый диапазон в пределах 90–110 долларов.Главная причина дорогой нефти — плата за риски в условиях неспокойной ситуации в странах Персидского залива. Нефтяные котировки по Brent, вероятно, останутся в диапазоне 90–105 долларов за баррель, а по российской Urals — в пределах 90–110 долларов за баррель.Доллар, рубль, юань и евро до конца неделиВ паре доллар/рубль ожидаем установления торгового коридора в рамках 82–87 рублей за доллар США. Валютная пара евро/рубль будет торговаться в диапазоне 94,50–99,50 рубля за единую европейскую валюту. По паре юань/рубль диапазон биржевых торгов составит 12,25–12,95 рубля за китайскую валюту.Биткоин по-прежнему уверен в себеОдним из триггеров заметного роста рынка цифровых валют стало снижение доходности казначейских облигаций США ниже 5%. Ключевой уровень сопротивления цены биткоина 85 300 долларов уже пройден, но теперь покупателям нужно закрепиться выше сопротивления — или хотя бы удерживаться рядом с ним до конца недели. Медленный, но устойчивый рост выше отметки 86 000 долларов открывает дорогу к 90 000, а следом — в район 94 300–100 000 долларов. Пока ключевые уровни держатся, более вероятным сценарием остаётся продолжение роста после передышки.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
сша
персидский залив
ПРАЙМ
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, сша, urals, персидский залив, нефть
Мнения аналитиков, Рынок, США, Urals, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Нефть
10:28 23.09.2026 (обновлено: 10:29 23.09.2026)
 
Тренд на укрепление рубля в силе

Проценко: доллар — 82–87 рублей, Brent — 90–105 долларов, биткоин закрепился выше 85 300

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 23 сен- ПРАЙМ. Главный поддерживающий российский рубль фактор сейчас — это ожидания высоких объёмов выручки и продажа валюты экспортёрами в преддверии очередного налогового периода. Увеличению выручки способствует рост цен на нефть, который продолжается в условиях обострения ближневосточного геополитического кризиса. Баррель Urals торгуется на очень комфортном уровне. Дополнительно рублю оказывает поддержку пауза в цикле снижения ключевой ставки.

Дорогая нефть

Энергокризис, усиленный санкционными рисками и геополитическими решениями США, пока не находит решения и выхода. Ноябрьские контракты на нефть марки Brent снизились с 110 до 100 долларов за баррель. Согласно прогнозам, декабрьские фьючерсы обойдутся потребителям в 90–105 долларов за баррель эталона. Для Urals установлен торговый диапазон в пределах 90–110 долларов.
Главная причина дорогой нефти — плата за риски в условиях неспокойной ситуации в странах Персидского залива. Нефтяные котировки по Brent, вероятно, останутся в диапазоне 90–105 долларов за баррель, а по российской Urals — в пределах 90–110 долларов за баррель.

Доллар, рубль, юань и евро до конца недели

В паре доллар/рубль ожидаем установления торгового коридора в рамках 82–87 рублей за доллар США. Валютная пара евро/рубль будет торговаться в диапазоне 94,50–99,50 рубля за единую европейскую валюту. По паре юань/рубль диапазон биржевых торгов составит 12,25–12,95 рубля за китайскую валюту.

Биткоин по-прежнему уверен в себе

Одним из триггеров заметного роста рынка цифровых валют стало снижение доходности казначейских облигаций США ниже 5%. Ключевой уровень сопротивления цены биткоина 85 300 долларов уже пройден, но теперь покупателям нужно закрепиться выше сопротивления — или хотя бы удерживаться рядом с ним до конца недели. Медленный, но устойчивый рост выше отметки 86 000 долларов открывает дорогу к 90 000, а следом — в район 94 300–100 000 долларов. Пока ключевые уровни держатся, более вероятным сценарием остаётся продолжение роста после передышки.

Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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