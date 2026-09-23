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АТОР предупредила об увеличении стоимости однократной визы в Египет - 23.09.2026, ПРАЙМ
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АТОР предупредила об увеличении стоимости однократной визы в Египет
АТОР предупредила об увеличении стоимости однократной визы в Египет - 23.09.2026, ПРАЙМ
АТОР предупредила об увеличении стоимости однократной визы в Египет
Стоимость однократной визы в Египет с 1 января 2027 года увеличится с 30 до 33 долларов в связи с увеличением визового сбора, сообщила Ассоциация туроператоров... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T12:42+0300
2026-09-23T12:42+0300
туризм
бизнес
египет
каир
хургада
атор
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость однократной визы в Египет с 1 января 2027 года увеличится с 30 до 33 долларов в связи с увеличением визового сбора, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "С 1 января 2027 года стоимость однократной въездной визы в Египет вырастет на 3 доллара – с 30 до 33 долларов… Повышение затронет и обычную визу по прилете, и цифровую в Каире", - сказали в АТОР, ссылаясь на циркуляр Египетской палаты туристических компаний и турагентств. Как пояснили в ассоциации, повышение связано с решением правительства Египта об увеличении визового сбора. Помимо этого в циркуляре регулятора говорится, что к стоимости визы в 33 доллара добавляются еще 6 долларов за обслуживание, оформление и банковские комиссии. "Однако документ не уточняет, распространяется ли этот платеж на все способы оформления визы", - добавили в ассоциации. Там подчеркнули, что в настоящее время дополнительные 6 долларов взимаются только при оформлении цифровой визы с QR-кодом в аэропорту Каира: турист платит 30 долларов за саму визу и еще 6 долларов за цифровое оформление. При этом в Хургаде и других аэропортах, где используются бумажные визовые марки, виза стоит 30 долларов без дополнительного сбора. Отмечается, что россияне без карты иностранного банка могут оплатить цифровую визу наличными долларами в отделении банка в зоне прилета Каира, а для самостоятельной оплаты через сайт, мобильное приложение или киоск самообслуживания понадобится Visa или Mastercard, выпущенная за пределами России. При этом туристы, прилетающие в международный аэропорт Шарм-эш-Шейха на срок до 15 дней, могут получить бесплатный "синайский штамп", если не планируют покидать Южный Синай. Но для экскурсии в Каир или поездки в Хургаду понадобится обычная египетская виза – как при въезде в международные аэропорты Хургады, Александрии и Эль-Аламейна.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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туризм, бизнес, египет, каир, хургада, атор, visa, mastercard
Туризм, Бизнес, ЕГИПЕТ, Каир, Хургада, АТОР, Visa, Mastercard
12:42 23.09.2026
 
АТОР предупредила об увеличении стоимости однократной визы в Египет

АТОР: стоимость однократной визы в Египет с 1 января вырастет с 30 до 33 долларов

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость однократной визы в Египет с 1 января 2027 года увеличится с 30 до 33 долларов в связи с увеличением визового сбора, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"С 1 января 2027 года стоимость однократной въездной визы в Египет вырастет на 3 доллара – с 30 до 33 долларов… Повышение затронет и обычную визу по прилете, и цифровую в Каире", - сказали в АТОР, ссылаясь на циркуляр Египетской палаты туристических компаний и турагентств.
Как пояснили в ассоциации, повышение связано с решением правительства Египта об увеличении визового сбора.
Помимо этого в циркуляре регулятора говорится, что к стоимости визы в 33 доллара добавляются еще 6 долларов за обслуживание, оформление и банковские комиссии. "Однако документ не уточняет, распространяется ли этот платеж на все способы оформления визы", - добавили в ассоциации.
Там подчеркнули, что в настоящее время дополнительные 6 долларов взимаются только при оформлении цифровой визы с QR-кодом в аэропорту Каира: турист платит 30 долларов за саму визу и еще 6 долларов за цифровое оформление. При этом в Хургаде и других аэропортах, где используются бумажные визовые марки, виза стоит 30 долларов без дополнительного сбора.
Отмечается, что россияне без карты иностранного банка могут оплатить цифровую визу наличными долларами в отделении банка в зоне прилета Каира, а для самостоятельной оплаты через сайт, мобильное приложение или киоск самообслуживания понадобится Visa или Mastercard, выпущенная за пределами России.
При этом туристы, прилетающие в международный аэропорт Шарм-эш-Шейха на срок до 15 дней, могут получить бесплатный "синайский штамп", если не планируют покидать Южный Синай.
Но для экскурсии в Каир или поездки в Хургаду понадобится обычная египетская виза – как при въезде в международные аэропорты Хургады, Александрии и Эль-Аламейна.
 
ТуризмБизнесЕГИПЕТКаирХургадаАТОРVisaMastercard
 
 
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