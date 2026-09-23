https://1prime.ru/20260923/atory-873592962.html
В АТОР рассказали, сколько едят постояльцы российских отелей "все включено"
В АТОР рассказали, сколько едят постояльцы российских отелей "все включено" - 23.09.2026, ПРАЙМ
В АТОР рассказали, сколько едят постояльцы российских отелей "все включено"
В среднем постоялец в российском отеле, работающем по системе "все включено", съедает в день чуть более полкило мяса и выпивает почти литр алкоголя, рассказали... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:40+0300
2026-09-23T13:40+0300
2026-09-23T13:42+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В среднем постоялец в российском отеле, работающем по системе "все включено", съедает в день чуть более полкило мяса и выпивает почти литр алкоголя, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В среднем за день на одного гостя российского отеля "все включено" приходится 540 граммов мяса и птицы, 0,95 литра алкогольных напитков разных видов", - сказали в АТОР. По данным ассоциации, гости таких отелей употребляют в день порядка 780 граммов овощей, чуть более 250 граммов фруктов и ягод, а также 340 граммов молочных продуктов и 1,8 чашки кофе. "Причем это средние показатели в расчете на всех отдыхающих, включая детей. Поэтому, например, фактическое потребление мяса и алкоголя взрослыми гостями выше", - добавили в АТОР. При этом если смотреть на питание с точки зрения расходов отелей, самая крупная статья - это алкоголь: на него приходится 27% затрат. Мясо, птица и субпродукты занимают 23% расходов на питание, овощи - 9%, молочные продукты и кофе - по 6%, мясная гастрономия и фрукты - по 5%. На остальные пищевые категории приходится по 2-4% затрат.
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бизнес, туризм, россия, атор
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, АТОР
В АТОР рассказали, сколько едят постояльцы российских отелей "все включено"
АТОР: постоялец в российском отеле "все включено" съедает в день полкило мяса
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В среднем постоялец в российском отеле, работающем по системе "все включено", съедает в день чуть более полкило мяса и выпивает почти литр алкоголя, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В среднем за день на одного гостя российского отеля "все включено" приходится 540 граммов мяса и птицы, 0,95 литра алкогольных напитков разных видов", - сказали в АТОР.
По данным ассоциации, гости таких отелей употребляют в день порядка 780 граммов овощей, чуть более 250 граммов фруктов и ягод, а также 340 граммов молочных продуктов и 1,8 чашки кофе.
"Причем это средние показатели в расчете на всех отдыхающих, включая детей. Поэтому, например, фактическое потребление мяса и алкоголя взрослыми гостями выше", - добавили в АТОР.
При этом если смотреть на питание с точки зрения расходов отелей, самая крупная статья - это алкоголь: на него приходится 27% затрат. Мясо, птица и субпродукты занимают 23% расходов на питание, овощи - 9%, молочные продукты и кофе - по 6%, мясная гастрономия и фрукты - по 5%. На остальные пищевые категории приходится по 2-4% затрат.