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"АвтоВАЗ" представит прототип гибридной версии Lada Azimut

"АвтоВАЗ" представит прототип гибридной версии Lada Azimut - 23.09.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" представит прототип гибридной версии Lada Azimut

"АвтоВАЗ" в рамках церемонии запуска серийного производства кроссовера Lada Azimut 25 сентября также представит совету директоров прототип гибридной версии... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:18+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в рамках церемонии запуска серийного производства кроссовера Lada Azimut 25 сентября также представит совету директоров прототип гибридной версии модели, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. Ранее во вторник он объявил, что старт серийного производства кроссовера Azimut состоится на заводе в Тольятти 25 сентября. "Мы представим для руководства - нашего совета директоров - прототип гибридного автомобиля Lada Azimut", - сказал он. Глава "АвтоВАЗа" отметил, что наличие готового функционального прототипа еще не означает, что машина обязательно пойдет в серийное производство. По его словам, компания сначала проведет ряд испытаний, а затем оценит рыночный потенциал этого проекта с учетом себестоимости производства. Соколов анонсировал гибридную версию Lada Azimut в начале апреля. Он говорил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт - примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров.

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бизнес, промышленность, тольятти, максим соколов, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra