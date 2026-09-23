Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" представит прототип гибридной версии Lada Azimut - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/avtovaz-873588192.html
"АвтоВАЗ" представит прототип гибридной версии Lada Azimut
"АвтоВАЗ" представит прототип гибридной версии Lada Azimut - 23.09.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" представит прототип гибридной версии Lada Azimut
"АвтоВАЗ" в рамках церемонии запуска серийного производства кроссовера Lada Azimut 25 сентября также представит совету директоров прототип гибридной версии... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T12:18+0300
2026-09-23T12:25+0300
бизнес
промышленность
тольятти
максим соколов
автоваз
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873588192.jpg?1790155552
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в рамках церемонии запуска серийного производства кроссовера Lada Azimut 25 сентября также представит совету директоров прототип гибридной версии модели, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. Ранее во вторник он объявил, что старт серийного производства кроссовера Azimut состоится на заводе в Тольятти 25 сентября. "Мы представим для руководства - нашего совета директоров - прототип гибридного автомобиля Lada Azimut", - сказал он. Глава "АвтоВАЗа" отметил, что наличие готового функционального прототипа еще не означает, что машина обязательно пойдет в серийное производство. По его словам, компания сначала проведет ряд испытаний, а затем оценит рыночный потенциал этого проекта с учетом себестоимости производства. Соколов анонсировал гибридную версию Lada Azimut в начале апреля. Он говорил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт - примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров.
тольятти
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, тольятти, максим соколов, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, Промышленность, ТОЛЬЯТТИ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
12:18 23.09.2026 (обновлено: 12:25 23.09.2026)
 
"АвтоВАЗ" представит прототип гибридной версии Lada Azimut

"АвтоВАЗ" представит совету директоров прототип гибридной версии Lada Azimut

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в рамках церемонии запуска серийного производства кроссовера Lada Azimut 25 сентября также представит совету директоров прототип гибридной версии модели, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.
Ранее во вторник он объявил, что старт серийного производства кроссовера Azimut состоится на заводе в Тольятти 25 сентября.
"Мы представим для руководства - нашего совета директоров - прототип гибридного автомобиля Lada Azimut", - сказал он.
Глава "АвтоВАЗа" отметил, что наличие готового функционального прототипа еще не означает, что машина обязательно пойдет в серийное производство.
По его словам, компания сначала проведет ряд испытаний, а затем оценит рыночный потенциал этого проекта с учетом себестоимости производства.
Соколов анонсировал гибридную версию Lada Azimut в начале апреля. Он говорил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт - примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров.
 
БизнесПромышленностьТОЛЬЯТТИМаксим СоколовАвтоВАЗLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала