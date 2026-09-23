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Неизвестный беспилотник прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург
Неизвестный беспилотник прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург - 23.09.2026, ПРАЙМ
Неизвестный беспилотник прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург
Неизвестный беспилотник как минимум на 45 минут прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург, пишет газета Bild со ссылкой на представителя воздушной гавани. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T23:10+0300
2026-09-23T23:10+0300
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БЕРЛИН, 23 сен - ПРАЙМ. Неизвестный беспилотник как минимум на 45 минут прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург, пишет газета Bild со ссылкой на представителя воздушной гавани.
"Вечером вторника в аэропорту Берлин-Бранденбург объявили тревогу из-за беспилотника... Самолеты не могли взлетать и садиться как минимум 45 минут", - говорится в публикации.
Представитель аэропорта сообщила, что БПЛА был обнаружен на одной из взлетно-посадочных полос. По ее словам, воздушное пространство над аэропортом было закрыто с 20.20 до 21.05 (с 21.20 до 22.05 мск).
Bild уточняет, что как минимум два следовавших в Берлин самолета перенаправили в Дрезден.
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бизнес, берлин, bild
Неизвестный беспилотник прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург
Bild: беспилотник на 45 минут прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург
БЕРЛИН, 23 сен - ПРАЙМ. Неизвестный беспилотник как минимум на 45 минут прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург, пишет газета Bild со ссылкой на представителя воздушной гавани.
"Вечером вторника в аэропорту Берлин-Бранденбург объявили тревогу из-за беспилотника... Самолеты не могли взлетать и садиться как минимум 45 минут", - говорится в публикации.
Представитель аэропорта сообщила, что БПЛА был обнаружен на одной из взлетно-посадочных полос. По ее словам, воздушное пространство над аэропортом было закрыто с 20.20 до 21.05 (с 21.20 до 22.05 мск).
Bild уточняет, что как минимум два следовавших в Берлин самолета перенаправили в Дрезден.