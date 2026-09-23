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"Вызовет хаос": запрет на экспорт дизеля ударит по США, заявили аналитики

"Вызовет хаос": запрет на экспорт дизеля ударит по США, заявили аналитики - 23.09.2026, ПРАЙМ

"Вызовет хаос": запрет на экспорт дизеля ударит по США, заявили аналитики

Запрет на экспорт дизеля из США, поддержанный американским президентом Дональдом Трампом, может усугубить дефицит на топливном рынке во всем мире, пишет Reuters | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:22+0300

2026-09-23T12:22+0300

2026-09-23T12:22+0300

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Запрет на экспорт дизеля из США, поддержанный американским президентом Дональдом Трампом, может усугубить дефицит на топливном рынке во всем мире, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.По данным AAA, средняя цена дизеля в США достигла рекордных 6,51 доллара за галлон. При этом запасы дизтоплива в стране упали до 96,97 миллиона баррелей — почти на 13% ниже сезонной нормы за пять лет, несмотря на загрузку НПЗ на 97%."Ограничение экспорта дизеля из США вызовет хаос на топливных рынках внутри страны и за рубежом, дестабилизирует работу НПЗ и усугубит глобальный кризис нефтепереработки", — заявили в Американском институте нефти (API).Аналитики предупредили, что запрет на экспорт дизельного топлива нанесет ущерб рентабельности американской нефтепереработки, снизит выпуск бензина и поднимет стоимость топлива. По мнению научного сотрудника Института государственной политики Бейкера при Университете Райса Кеннета Медлока, краткосрочный эффект в виде снижения цен возможен, но он не будет долгим."Первоначально запрет на дизельное топливо приведет к резкому скачку мировых цен... Ограничения могут вызвать рост мировых цен вплоть до 100%, учитывая низкую ценовую эластичность спроса на этот вид топлива", — отметил экономист в области энергетики Филипп Верлегер.Кроме того, запрет не облегчит ситуацию в Европе, которая структурно зависит от поставок дизеля с побережья Мексиканского залива. Таким образом будет нанесен ущерб и союзникам США, подчеркнули аналитики.

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нефть, сша, европа, нпз, дизельное топливо, топливо