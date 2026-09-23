https://1prime.ru/20260923/dizel-873588693.html
"Вызовет хаос": запрет на экспорт дизеля ударит по США, заявили аналитики
"Вызовет хаос": запрет на экспорт дизеля ударит по США, заявили аналитики - 23.09.2026, ПРАЙМ
"Вызовет хаос": запрет на экспорт дизеля ударит по США, заявили аналитики
Запрет на экспорт дизеля из США, поддержанный американским президентом Дональдом Трампом, может усугубить дефицит на топливном рынке во всем мире, пишет Reuters | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T12:22+0300
2026-09-23T12:22+0300
2026-09-23T12:22+0300
энергетика
нефть
сша
европа
нпз
дизельное топливо
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75717/57/757175773_0:26:601:364_1920x0_80_0_0_228331f9833a0de488f3ccec6df0e628.jpg
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Запрет на экспорт дизеля из США, поддержанный американским президентом Дональдом Трампом, может усугубить дефицит на топливном рынке во всем мире, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.По данным AAA, средняя цена дизеля в США достигла рекордных 6,51 доллара за галлон. При этом запасы дизтоплива в стране упали до 96,97 миллиона баррелей — почти на 13% ниже сезонной нормы за пять лет, несмотря на загрузку НПЗ на 97%."Ограничение экспорта дизеля из США вызовет хаос на топливных рынках внутри страны и за рубежом, дестабилизирует работу НПЗ и усугубит глобальный кризис нефтепереработки", — заявили в Американском институте нефти (API).Аналитики предупредили, что запрет на экспорт дизельного топлива нанесет ущерб рентабельности американской нефтепереработки, снизит выпуск бензина и поднимет стоимость топлива. По мнению научного сотрудника Института государственной политики Бейкера при Университете Райса Кеннета Медлока, краткосрочный эффект в виде снижения цен возможен, но он не будет долгим."Первоначально запрет на дизельное топливо приведет к резкому скачку мировых цен... Ограничения могут вызвать рост мировых цен вплоть до 100%, учитывая низкую ценовую эластичность спроса на этот вид топлива", — отметил экономист в области энергетики Филипп Верлегер.Кроме того, запрет не облегчит ситуацию в Европе, которая структурно зависит от поставок дизеля с побережья Мексиканского залива. Таким образом будет нанесен ущерб и союзникам США, подчеркнули аналитики.
https://1prime.ru/20260917/kitay-873396889.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75717/57/757175773_40:0:559:389_1920x0_80_0_0_00ac3023e94b891747bd02bb04119a4a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, европа, нпз, дизельное топливо, топливо
Энергетика, Нефть, США, ЕВРОПА, НПЗ, дизельное топливо, топливо
"Вызовет хаос": запрет на экспорт дизеля ударит по США, заявили аналитики
Reuters: запрет на экспорт дизеля из США может усугубить дефицит на топливном рынке в мире
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ.
Запрет на экспорт дизеля из США, поддержанный американским президентом Дональдом Трампом, может усугубить дефицит на топливном рынке во всем мире, пишет Reuters
со ссылкой на аналитиков.
По данным AAA, средняя цена дизеля в США достигла рекордных 6,51 доллара за галлон. При этом запасы дизтоплива в стране упали до 96,97 миллиона баррелей — почти на 13% ниже сезонной нормы за пять лет, несмотря на загрузку НПЗ на 97%.
"Ограничение экспорта дизеля из США вызовет хаос на топливных рынках внутри страны и за рубежом, дестабилизирует работу НПЗ и усугубит глобальный кризис нефтепереработки", — заявили в Американском институте нефти (API).
Аналитики предупредили, что запрет на экспорт дизельного топлива нанесет ущерб рентабельности американской нефтепереработки, снизит выпуск бензина и поднимет стоимость топлива. По мнению научного сотрудника Института государственной политики Бейкера при Университете Райса Кеннета Медлока, краткосрочный эффект в виде снижения цен возможен, но он не будет долгим.
"Первоначально запрет на дизельное топливо приведет к резкому скачку мировых цен... Ограничения могут вызвать рост мировых цен вплоть до 100%, учитывая низкую ценовую эластичность спроса на этот вид топлива", — отметил экономист в области энергетики Филипп Верлегер.
Кроме того, запрет не облегчит ситуацию в Европе, которая структурно зависит от поставок дизеля с побережья Мексиканского залива. Таким образом будет нанесен ущерб и союзникам США, подчеркнули аналитики.
"Китай застал всех врасплох": на Западе назвали главный урок войны с Ираном