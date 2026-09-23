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В ДНР планируют к утру завершить восстановление энергоснабжения - 23.09.2026, ПРАЙМ
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В ДНР планируют к утру завершить восстановление энергоснабжения
В ДНР планируют к утру завершить восстановление энергоснабжения - 23.09.2026, ПРАЙМ
В ДНР планируют к утру завершить восстановление энергоснабжения
Завершить работы по восстановлению электроснабжения для большинства абонентов в ДНР планируют к утру четверга, сообщил председатель правительства республики... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T22:37+0300
2026-09-23T22:37+0300
россия
донецк
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ДОНЕЦК, 23 сен - ПРАЙМ. Завершить работы по восстановлению электроснабжения для большинства абонентов в ДНР планируют к утру четверга, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков. Он отметил, что сбои в энергоснабжении в республике были спровоцированы вражескими атаками на энергосистему. "Весь день аварийно-восстановительные бригады работали в усиленном режиме. Но они не волшебники. Полностью восстановить энергоснабжение пока не удалось. Поэтому работы продолжаются. К утру планируем запитать большую часть абонентов", - написал Чертков в Telegram-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин, в свою очередь, вечером в среду сообщал, что в связи с отключениями 1022 трансформаторных подстанций без электричества остались почти 200 тысяч жителей в девяти районах города. Он добавлял, что в текущий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
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россия, донецк
РОССИЯ, Донецк
22:37 23.09.2026
 
В ДНР планируют к утру завершить восстановление энергоснабжения

Чертков: восстановить электроснабжение в ДНР планируют к утру четверга

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ДОНЕЦК, 23 сен - ПРАЙМ. Завершить работы по восстановлению электроснабжения для большинства абонентов в ДНР планируют к утру четверга, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков.
Он отметил, что сбои в энергоснабжении в республике были спровоцированы вражескими атаками на энергосистему.
"Весь день аварийно-восстановительные бригады работали в усиленном режиме. Но они не волшебники. Полностью восстановить энергоснабжение пока не удалось. Поэтому работы продолжаются. К утру планируем запитать большую часть абонентов", - написал Чертков в Telegram-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин, в свою очередь, вечером в среду сообщал, что в связи с отключениями 1022 трансформаторных подстанций без электричества остались почти 200 тысяч жителей в девяти районах города. Он добавлял, что в текущий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
 
РОССИЯДонецк
 
 
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