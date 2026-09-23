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В ДНР планируют к утру завершить восстановление энергоснабжения

В ДНР планируют к утру завершить восстановление энергоснабжения - 23.09.2026, ПРАЙМ

В ДНР планируют к утру завершить восстановление энергоснабжения

Завершить работы по восстановлению электроснабжения для большинства абонентов в ДНР планируют к утру четверга, сообщил председатель правительства республики... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T22:37+0300

2026-09-23T22:37+0300

2026-09-23T22:37+0300

россия

донецк

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ДОНЕЦК, 23 сен - ПРАЙМ. Завершить работы по восстановлению электроснабжения для большинства абонентов в ДНР планируют к утру четверга, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков. Он отметил, что сбои в энергоснабжении в республике были спровоцированы вражескими атаками на энергосистему. "Весь день аварийно-восстановительные бригады работали в усиленном режиме. Но они не волшебники. Полностью восстановить энергоснабжение пока не удалось. Поэтому работы продолжаются. К утру планируем запитать большую часть абонентов", - написал Чертков в Telegram-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин, в свою очередь, вечером в среду сообщал, что в связи с отключениями 1022 трансформаторных подстанций без электричества остались почти 200 тысяч жителей в девяти районах города. Он добавлял, что в текущий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

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