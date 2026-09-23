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В Донецке почти 200 тысяч человек остались без света
В Донецке почти 200 тысяч человек остались без света - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Донецке почти 200 тысяч человек остались без света
Почти 200 тысяч человек остались без электроснабжения в результате отключения 1022 трансформаторных подстанций в девяти районах Донецка, сообщил мэр города... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T20:33+0300
2026-09-23T20:33+0300
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общество
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ДОНЕЦК, 23 сен – ПРАЙМ. Почти 200 тысяч человек остались без электроснабжения в результате отключения 1022 трансформаторных подстанций в девяти районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в связи с превышением допустимой нагрузки по сети в Киевском, Ленинском, Кировском, Петровском, Ворошиловском, Калининском, Пролетарском, Куйбышевском и Буденновском районах частично обесточены 1022 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются 185 481 абонента", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в текущий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
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общество , донецк
В Донецке почти 200 тысяч человек остались без света
В Донецке почти 200 тысяч человек остались без света из-за отключения 1022 подстанций
ДОНЕЦК, 23 сен – ПРАЙМ. Почти 200 тысяч человек остались без электроснабжения в результате отключения 1022 трансформаторных подстанций в девяти районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в связи с превышением допустимой нагрузки по сети в Киевском, Ленинском, Кировском, Петровском, Ворошиловском, Калининском, Пролетарском, Куйбышевском и Буденновском районах частично обесточены 1022 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются 185 481 абонента", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в текущий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.