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Названы условия, при которых цена на нефть может взлететь до 200 долларов

Названы условия, при которых цена на нефть может взлететь до 200 долларов - 23.09.2026, ПРАЙМ

Названы условия, при которых цена на нефть может взлететь до 200 долларов

Нефтяной рынок из-за кризиса в Ормузском проливе находится в экстремальном состоянии, если напряженность не спадет, цена за баррель нефти может взлететь до 200... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T15:11+0300

2026-09-23T15:11+0300

2026-09-23T15:18+0300

нефть

ормузский пролив

ближний восток

оаэ

энергетика

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Нефтяной рынок из-за кризиса в Ормузском проливе находится в экстремальном состоянии, если напряженность не спадет, цена за баррель нефти может взлететь до 200 долларов, высказала РИА Новости мнение эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра. "На данный момент нефть торгуется в районе $100 за баррель. Рынок в экстремальном напряжении: сценарий, при котором нефть будет оцениваться в $150-200 за баррель, вполне вероятен, если напряженность в Ормузском проливе не спадет", - сказала она в кулуарах нетворкинга АЭИ "Шесть месяцев спустя: блокировка Ормузского пролива - как меняются торговые стратегии". И тому, по ее словам, есть несколько причин. "Во-первых, сейчас Китай выступает неким сдерживающим фактором, так как сократил импорт на 32%. Но в долгосрочной перспективе, когда у этой страны закончатся свои запасы, она может вернуться к прежнему спросу, что при продолжении эскалации на Ближнем Востоке приведет к существенному удорожанию нефти", - заметила собеседница агентства. Во-вторых, добавила Танцюра, резервы США и европейских государств практически исчерпаны, они сейчас достигли своего исторического минимума. "Соответственно эти страны тоже в ближайшее время могут вернуться к своим обычным закупкам. В-третьих, последняя атака саудовского нефтепровода тоже может привести к повышению цен в ближайшие месяцы", - заметила она. "И сейчас сценарий с повышением цен на нефть становится все более реальным, так как экстренные меры уже были приняты странами, заинтересованными в стабилизации цен на рынке нефти: использование стратегических запасов, оперативно построенные новые логистические маршруты. Но неизвестно, насколько долго эти меры будут работать, учитывая, что резервы истощаются", - заключила Танцюра.

ормузский пролив

ближний восток

оаэ

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нефть, ормузский пролив, ближний восток, оаэ