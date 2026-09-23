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Названы условия, при которых цена на нефть может взлететь до 200 долларов - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Названы условия, при которых цена на нефть может взлететь до 200 долларов
Названы условия, при которых цена на нефть может взлететь до 200 долларов - 23.09.2026, ПРАЙМ
Названы условия, при которых цена на нефть может взлететь до 200 долларов
Нефтяной рынок из-за кризиса в Ормузском проливе находится в экстремальном состоянии, если напряженность не спадет, цена за баррель нефти может взлететь до 200... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:11+0300
2026-09-23T15:18+0300
нефть
ормузский пролив
ближний восток
оаэ
энергетика
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Нефтяной рынок из-за кризиса в Ормузском проливе находится в экстремальном состоянии, если напряженность не спадет, цена за баррель нефти может взлететь до 200 долларов, высказала РИА Новости мнение эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра. "На данный момент нефть торгуется в районе $100 за баррель. Рынок в экстремальном напряжении: сценарий, при котором нефть будет оцениваться в $150-200 за баррель, вполне вероятен, если напряженность в Ормузском проливе не спадет", - сказала она в кулуарах нетворкинга АЭИ "Шесть месяцев спустя: блокировка Ормузского пролива - как меняются торговые стратегии". И тому, по ее словам, есть несколько причин. "Во-первых, сейчас Китай выступает неким сдерживающим фактором, так как сократил импорт на 32%. Но в долгосрочной перспективе, когда у этой страны закончатся свои запасы, она может вернуться к прежнему спросу, что при продолжении эскалации на Ближнем Востоке приведет к существенному удорожанию нефти", - заметила собеседница агентства. Во-вторых, добавила Танцюра, резервы США и европейских государств практически исчерпаны, они сейчас достигли своего исторического минимума. "Соответственно эти страны тоже в ближайшее время могут вернуться к своим обычным закупкам. В-третьих, последняя атака саудовского нефтепровода тоже может привести к повышению цен в ближайшие месяцы", - заметила она. "И сейчас сценарий с повышением цен на нефть становится все более реальным, так как экстренные меры уже были приняты странами, заинтересованными в стабилизации цен на рынке нефти: использование стратегических запасов, оперативно построенные новые логистические маршруты. Но неизвестно, насколько долго эти меры будут работать, учитывая, что резервы истощаются", - заключила Танцюра.
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нефть, ормузский пролив, ближний восток, оаэ
Нефть, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОАЭ, Энергетика
15:11 23.09.2026 (обновлено: 15:18 23.09.2026)
 
Названы условия, при которых цена на нефть может взлететь до 200 долларов

Танцюра: цена за баррель нефти может взлететь до 200 долларов при сохранении напряженности

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Нефтяной рынок из-за кризиса в Ормузском проливе находится в экстремальном состоянии, если напряженность не спадет, цена за баррель нефти может взлететь до 200 долларов, высказала РИА Новости мнение эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра.
"На данный момент нефть торгуется в районе $100 за баррель. Рынок в экстремальном напряжении: сценарий, при котором нефть будет оцениваться в $150-200 за баррель, вполне вероятен, если напряженность в Ормузском проливе не спадет", - сказала она в кулуарах нетворкинга АЭИ "Шесть месяцев спустя: блокировка Ормузского пролива - как меняются торговые стратегии".
И тому, по ее словам, есть несколько причин.
"Во-первых, сейчас Китай выступает неким сдерживающим фактором, так как сократил импорт на 32%. Но в долгосрочной перспективе, когда у этой страны закончатся свои запасы, она может вернуться к прежнему спросу, что при продолжении эскалации на Ближнем Востоке приведет к существенному удорожанию нефти", - заметила собеседница агентства.
Во-вторых, добавила Танцюра, резервы США и европейских государств практически исчерпаны, они сейчас достигли своего исторического минимума. "Соответственно эти страны тоже в ближайшее время могут вернуться к своим обычным закупкам. В-третьих, последняя атака саудовского нефтепровода тоже может привести к повышению цен в ближайшие месяцы", - заметила она.
"И сейчас сценарий с повышением цен на нефть становится все более реальным, так как экстренные меры уже были приняты странами, заинтересованными в стабилизации цен на рынке нефти: использование стратегических запасов, оперативно построенные новые логистические маршруты. Но неизвестно, насколько долго эти меры будут работать, учитывая, что резервы истощаются", - заключила Танцюра.
 
ЭнергетикаНефтьОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОКОАЭ
 
 
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