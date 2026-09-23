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США вряд ли запретят экспорт дизтоплива, заявил эксперт - 23.09.2026, ПРАЙМ
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США вряд ли запретят экспорт дизтоплива, заявил эксперт
США вряд ли запретят экспорт дизтоплива, заявил эксперт - 23.09.2026, ПРАЙМ
США вряд ли запретят экспорт дизтоплива, заявил эксперт
США вряд ли решатся ввести запрет на экспорт дизельного топлива в том числе потому, что это ударит по доходам их нефтяных компаний, считает эксперт Финансового... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:58+0300
2026-09-23T18:00+0300
нефть
сша
вашингтон
иран
дональд трамп
игорь юшков
скотт бессент
фонд национальной энергетической безопасности
politico
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. США вряд ли решатся ввести запрет на экспорт дизельного топлива в том числе потому, что это ударит по доходам их нефтяных компаний, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива, оценивая реализуемость такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки. "Вашингтон вряд ли решится запретить экспорт дизтоплива, поскольку решение было бы слишком рискованным. Так, ограничение ударит по доходам нефтяных компаний, приведет к росту цен на дизель за пределами США и подорвет доверие к энергетической политике Штатов", - пишет газета ВЗГЛЯД со ссылкой на Юшкова. По его словам, у США достаточно инструментов для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Например, Вашингтон может объявить о переговорах с Ираном по разблокировке Ормузского пролива - это снизит стоимость нефти, а вслед за ней и цены на дизтопливо как на глобальном рынке, так и в самих Штатах. "Если Штаты запретят экспорт дизельного топлива, у партнеров неизбежно возникнут опасения, что следующие ограничения могут коснуться СПГ", - считает экономист. Ранее издание Politico сообщало, что американские законодатели и представители аграрных штатов усилили давление на кабинет Трампа, требуя ограничить или полностью заблокировать экспорт дизельного топлива на фоне рекордного подорожания горючего на внутреннем рынке. Поводом для беспокойства стал скачок розничной стоимости дизеля в США до исторического максимума в 6,51 доллара за галлон (около 3,8 литра), что поставило под угрозу уборочную кампанию и создало риски резкого разгона продовольственной инфляции в стране накануне промежуточных выборов в Конгресс.
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нефть, сша, вашингтон, иран, дональд трамп, игорь юшков, скотт бессент, фонд национальной энергетической безопасности, politico
Нефть, США, ВАШИНГТОН, ИРАН, Дональд Трамп, Игорь Юшков, Скотт Бессент, Фонд национальной энергетической безопасности, Politico
17:58 23.09.2026 (обновлено: 18:00 23.09.2026)
 
США вряд ли запретят экспорт дизтоплива, заявил эксперт

Юшков: запрет США на экспорт дизельного топлива ударит по доходам нефтяных компаний

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. США вряд ли решатся ввести запрет на экспорт дизельного топлива в том числе потому, что это ударит по доходам их нефтяных компаний, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива, оценивая реализуемость такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки.
"Вашингтон вряд ли решится запретить экспорт дизтоплива, поскольку решение было бы слишком рискованным. Так, ограничение ударит по доходам нефтяных компаний, приведет к росту цен на дизель за пределами США и подорвет доверие к энергетической политике Штатов", - пишет газета ВЗГЛЯД со ссылкой на Юшкова.
По его словам, у США достаточно инструментов для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Например, Вашингтон может объявить о переговорах с Ираном по разблокировке Ормузского пролива - это снизит стоимость нефти, а вслед за ней и цены на дизтопливо как на глобальном рынке, так и в самих Штатах.
"Если Штаты запретят экспорт дизельного топлива, у партнеров неизбежно возникнут опасения, что следующие ограничения могут коснуться СПГ", - считает экономист.
Ранее издание Politico сообщало, что американские законодатели и представители аграрных штатов усилили давление на кабинет Трампа, требуя ограничить или полностью заблокировать экспорт дизельного топлива на фоне рекордного подорожания горючего на внутреннем рынке.
Поводом для беспокойства стал скачок розничной стоимости дизеля в США до исторического максимума в 6,51 доллара за галлон (около 3,8 литра), что поставило под угрозу уборочную кампанию и создало риски резкого разгона продовольственной инфляции в стране накануне промежуточных выборов в Конгресс.
 
НефтьСШАВАШИНГТОНИРАНДональд ТрампИгорь ЮшковСкотт БессентФонд национальной энергетической безопасностиPolitico
 
 
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