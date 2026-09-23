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ФАС выдала участникам топливного рынка 88 предупреждений - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ФАС выдала участникам топливного рынка 88 предупреждений
ФАС выдала участникам топливного рынка 88 предупреждений - 23.09.2026, ПРАЙМ
ФАС выдала участникам топливного рынка 88 предупреждений
Федеральная антимонопольная служба России выдала участникам рынка топлива 88 предупреждений, возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:08+0300
2026-09-23T15:16+0300
россия
мурманск
максим шаскольский
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МУРМАНСК, 23 сен – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России выдала участникам рынка топлива 88 предупреждений, возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства, сообщил руководитель антимонопольного ведомства Максим Шаскольский. "Вопрос ценообразования на рынке моторного топлива находится на постоянном контроле ФАС России… У нас на данный момент выдано 88 предупреждений, 51 исполнено, цены снижены", - сказал Шоскальский, выступая в Мурманске на семинаре-совещании территориальных органов службы, расположенных в Северо-Западном федеральном округе. По его словам, принимаются все необходимые меры для стабилизации обеспечения потребителей. Территориальным органам поручено осуществлять мониторинг цен и принимать меры реагирования. "Выявление нарушений - сейчас одна из приоритетных задач", - добавил Шаскольский. Руководитель ведомства уточнил, что было возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства.
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россия, мурманск, максим шаскольский
РОССИЯ, МУРМАНСК, Максим Шаскольский
15:08 23.09.2026 (обновлено: 15:16 23.09.2026)
 
ФАС выдала участникам топливного рынка 88 предупреждений

Шаскольский: ФАС выдала участникам топливного рынка 88 предупреждений, возбуждено 55 дел

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МУРМАНСК, 23 сен – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России выдала участникам рынка топлива 88 предупреждений, возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства, сообщил руководитель антимонопольного ведомства Максим Шаскольский.
"Вопрос ценообразования на рынке моторного топлива находится на постоянном контроле ФАС России… У нас на данный момент выдано 88 предупреждений, 51 исполнено, цены снижены", - сказал Шоскальский, выступая в Мурманске на семинаре-совещании территориальных органов службы, расположенных в Северо-Западном федеральном округе.
По его словам, принимаются все необходимые меры для стабилизации обеспечения потребителей. Территориальным органам поручено осуществлять мониторинг цен и принимать меры реагирования.
"Выявление нарушений - сейчас одна из приоритетных задач", - добавил Шаскольский.
Руководитель ведомства уточнил, что было возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства.
 
РОССИЯМУРМАНСКМаксим Шаскольский
 
 
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