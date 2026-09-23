Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские геологи открыли десятый геологический класс за рубежом - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/geologi-873590739.html
Российские геологи открыли десятый геологический класс за рубежом
Российские геологи открыли десятый геологический класс за рубежом - 23.09.2026, ПРАЙМ
Российские геологи открыли десятый геологический класс за рубежом
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского в партнерстве с "Росгеологией" открыл десятый геологический класс за... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:03+0300
2026-09-23T13:12+0300
технологии
россия
монголия
азиатско-тихоокеанский регион
гана
росгеология
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873590739.jpg?1790158364
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского в партнерстве с "Росгеологией" открыл десятый геологический класс за рубежом - в Монголии, в ближайшие годы планируется расширение сети в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, интерес зарубежных партнеров к российской геологической школе растет, рассказали РИА Новости в институте. "В Улан-Баторе открылся 10-й Геологический Класс Карпинского, созданный Институтом Карпинского в партнерстве с государственным холдингом АО "Росгеология". Это еще один этап в международном развитии научно-просветительского проекта Института Карпинского, объединяющего геологов по всему миру", - рассказали в институте. Там отметили, что проект реализуется в странах-партнерах на протяжении трех лет. Аналогичные классы уже работают в Гане, Эфиопии, Мозамбике, Танзании, Киргизии, Казахстане, Белоруссии, на Кубе открыто два класса. "В ближайшие годы планируется расширение сети на страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавили в институте. "За три года существования проекта мы видим, как последовательно растет интерес зарубежных партнеров к российской геологической школе. Наша задача состоит в том, чтобы создавать базу для роста будущих специалистов-геологов, формировать пространство для профессионального сотрудничества и обмена опытом", - привели в Институте Карпинского комментарий его гендиректора Павла Химченко.
монголия
азиатско-тихоокеанский регион
гана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, монголия, азиатско-тихоокеанский регион, гана, росгеология
Технологии, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, ГАНА, Росгеология
13:03 23.09.2026 (обновлено: 13:12 23.09.2026)
 
Российские геологи открыли десятый геологический класс за рубежом

Институт Карпинского открыл десятый зарубежный геологический класс в Монголии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского в партнерстве с "Росгеологией" открыл десятый геологический класс за рубежом - в Монголии, в ближайшие годы планируется расширение сети в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, интерес зарубежных партнеров к российской геологической школе растет, рассказали РИА Новости в институте.
"В Улан-Баторе открылся 10-й Геологический Класс Карпинского, созданный Институтом Карпинского в партнерстве с государственным холдингом АО "Росгеология". Это еще один этап в международном развитии научно-просветительского проекта Института Карпинского, объединяющего геологов по всему миру", - рассказали в институте.
Там отметили, что проект реализуется в странах-партнерах на протяжении трех лет. Аналогичные классы уже работают в Гане, Эфиопии, Мозамбике, Танзании, Киргизии, Казахстане, Белоруссии, на Кубе открыто два класса.
"В ближайшие годы планируется расширение сети на страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавили в институте.
"За три года существования проекта мы видим, как последовательно растет интерес зарубежных партнеров к российской геологической школе. Наша задача состоит в том, чтобы создавать базу для роста будущих специалистов-геологов, формировать пространство для профессионального сотрудничества и обмена опытом", - привели в Институте Карпинского комментарий его гендиректора Павла Химченко.
 
ТехнологииРОССИЯМОНГОЛИЯАзиатско-Тихоокеанский регионГАНАРосгеология
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала