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Российские геологи открыли десятый геологический класс за рубежом

Российские геологи открыли десятый геологический класс за рубежом - 23.09.2026, ПРАЙМ

Российские геологи открыли десятый геологический класс за рубежом

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского в партнерстве с "Росгеологией" открыл десятый геологический класс за... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:03+0300

2026-09-23T13:03+0300

2026-09-23T13:12+0300

технологии

россия

монголия

азиатско-тихоокеанский регион

гана

росгеология

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского в партнерстве с "Росгеологией" открыл десятый геологический класс за рубежом - в Монголии, в ближайшие годы планируется расширение сети в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, интерес зарубежных партнеров к российской геологической школе растет, рассказали РИА Новости в институте. "В Улан-Баторе открылся 10-й Геологический Класс Карпинского, созданный Институтом Карпинского в партнерстве с государственным холдингом АО "Росгеология". Это еще один этап в международном развитии научно-просветительского проекта Института Карпинского, объединяющего геологов по всему миру", - рассказали в институте. Там отметили, что проект реализуется в странах-партнерах на протяжении трех лет. Аналогичные классы уже работают в Гане, Эфиопии, Мозамбике, Танзании, Киргизии, Казахстане, Белоруссии, на Кубе открыто два класса. "В ближайшие годы планируется расширение сети на страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавили в институте. "За три года существования проекта мы видим, как последовательно растет интерес зарубежных партнеров к российской геологической школе. Наша задача состоит в том, чтобы создавать базу для роста будущих специалистов-геологов, формировать пространство для профессионального сотрудничества и обмена опытом", - привели в Институте Карпинского комментарий его гендиректора Павла Химченко.

монголия

азиатско-тихоокеанский регион

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технологии, россия, монголия, азиатско-тихоокеанский регион, гана, росгеология