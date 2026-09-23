Российские геологи открыли десятый геологический класс за рубежом
Институт Карпинского открыл десятый зарубежный геологический класс в Монголии
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского в партнерстве с "Росгеологией" открыл десятый геологический класс за рубежом - в Монголии, в ближайшие годы планируется расширение сети в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, интерес зарубежных партнеров к российской геологической школе растет, рассказали РИА Новости в институте.
"В Улан-Баторе открылся 10-й Геологический Класс Карпинского, созданный Институтом Карпинского в партнерстве с государственным холдингом АО "Росгеология". Это еще один этап в международном развитии научно-просветительского проекта Института Карпинского, объединяющего геологов по всему миру", - рассказали в институте.
Там отметили, что проект реализуется в странах-партнерах на протяжении трех лет. Аналогичные классы уже работают в Гане, Эфиопии, Мозамбике, Танзании, Киргизии, Казахстане, Белоруссии, на Кубе открыто два класса.
"В ближайшие годы планируется расширение сети на страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавили в институте.
"За три года существования проекта мы видим, как последовательно растет интерес зарубежных партнеров к российской геологической школе. Наша задача состоит в том, чтобы создавать базу для роста будущих специалистов-геологов, формировать пространство для профессионального сотрудничества и обмена опытом", - привели в Институте Карпинского комментарий его гендиректора Павла Химченко.