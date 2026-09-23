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Грузия закупит у российского завода 200 грузовых вагонов, пишут СМИ
Грузия закупит у российского завода 200 грузовых вагонов, пишут СМИ - 23.09.2026, ПРАЙМ
Грузия закупит у российского завода 200 грузовых вагонов, пишут СМИ
Компания "Грузинская железная дорога" закупит у российского АО "Рославльский вагоноремонтный завод" (Рославский ВРЗ) 200 новых грузовых полувагонов на сумму 9,6 | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T18:53+0300
2026-09-23T18:53+0300
2026-09-23T18:53+0300
россия
грузия
железные дороги
вагоны
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ТБИЛИСИ, 23 сен - ПРАЙМ. Компания "Грузинская железная дорога" закупит у российского АО "Рославльский вагоноремонтный завод" (Рославский ВРЗ) 200 новых грузовых полувагонов на сумму 9,6 миллиона долларов, сообщает агентство BM.ge. "Решение о закупке наблюдательный совет "Грузинской железной дороги" принял 27 августа 2026 года. Стоимость контракта составляет 9,6 миллионов долларов без учета НДС, или 48 тысяч долларов за один полувагон. Согласно условиям договора, поставка вагонов должна быть осуществлена в течение 60 календарных дней с момента его заключения", - сообщает агентство, ссылаясь на документы из Агентства государственных закупок Грузии. По данным СМИ, оплата будет производиться в российских рублях.
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россия, грузия, железные дороги, вагоны
РОССИЯ, ГРУЗИЯ, железные дороги, вагоны
Грузия закупит у российского завода 200 грузовых вагонов, пишут СМИ
BM.ge: "Грузинская железная дорога" закупит у российского завода 200 грузовых вагонов
ТБИЛИСИ, 23 сен - ПРАЙМ. Компания "Грузинская железная дорога" закупит у российского АО "Рославльский вагоноремонтный завод" (Рославский ВРЗ) 200 новых грузовых полувагонов на сумму 9,6 миллиона долларов, сообщает агентство BM.ge.
"Решение о закупке наблюдательный совет "Грузинской железной дороги" принял 27 августа 2026 года. Стоимость контракта составляет 9,6 миллионов долларов без учета НДС, или 48 тысяч долларов за один полувагон. Согласно условиям договора, поставка вагонов должна быть осуществлена в течение 60 календарных дней с момента его заключения", - сообщает агентство, ссылаясь на документы из Агентства государственных закупок Грузии.
По данным СМИ, оплата будет производиться в российских рублях.