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Глава OpenAI заявил, что ИИ может развиваться быстрее, чем человечество - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Глава OpenAI заявил, что ИИ может развиваться быстрее, чем человечество
Глава OpenAI заявил, что ИИ может развиваться быстрее, чем человечество - 23.09.2026, ПРАЙМ
Глава OpenAI заявил, что ИИ может развиваться быстрее, чем человечество
Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект может развиваться быстрее, чем человечество сможет на это реагировать. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T22:55+0300
2026-09-23T22:55+0300
технологии
openai
совбез
оон
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ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект может развиваться быстрее, чем человечество сможет на это реагировать. "Системы ИИ становятся более мощными и автономными, они могут развиваться быстрее, чем наши институты... Риск заключается в том, что все происходит так быстро, что люди больше не могут следить за происходящим или вмешиваться в случае необходимости", - сказал он на заседании Совбеза ООН, посвященном ИИ. По словам Альтмана, эти риски приобретают особое значение по мере приближения к созданию систем, способных совершенствовать самих себя и свои будущие версии. Он отметил, что автоматизация процесса создания ИИ может привести к резкому ускорению его развития.
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технологии, openai, совбез, оон
Технологии, OpenAI, Совбез, ООН
22:55 23.09.2026
 
Глава OpenAI заявил, что ИИ может развиваться быстрее, чем человечество

Глава OpenAI Альтман: искусственный интеллект может развиваться быстрее, чем человечество

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ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект может развиваться быстрее, чем человечество сможет на это реагировать.
"Системы ИИ становятся более мощными и автономными, они могут развиваться быстрее, чем наши институты... Риск заключается в том, что все происходит так быстро, что люди больше не могут следить за происходящим или вмешиваться в случае необходимости", - сказал он на заседании Совбеза ООН, посвященном ИИ.
По словам Альтмана, эти риски приобретают особое значение по мере приближения к созданию систем, способных совершенствовать самих себя и свои будущие версии. Он отметил, что автоматизация процесса создания ИИ может привести к резкому ускорению его развития.
 
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