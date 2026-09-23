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Глава OpenAI заявил, что ИИ может развиваться быстрее, чем человечество

Глава OpenAI заявил, что ИИ может развиваться быстрее, чем человечество - 23.09.2026, ПРАЙМ

Глава OpenAI заявил, что ИИ может развиваться быстрее, чем человечество

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект может развиваться быстрее, чем человечество сможет на это реагировать. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T22:55+0300

2026-09-23T22:55+0300

2026-09-23T22:55+0300

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ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект может развиваться быстрее, чем человечество сможет на это реагировать. "Системы ИИ становятся более мощными и автономными, они могут развиваться быстрее, чем наши институты... Риск заключается в том, что все происходит так быстро, что люди больше не могут следить за происходящим или вмешиваться в случае необходимости", - сказал он на заседании Совбеза ООН, посвященном ИИ. По словам Альтмана, эти риски приобретают особое значение по мере приближения к созданию систем, способных совершенствовать самих себя и свои будущие версии. Он отметил, что автоматизация процесса создания ИИ может привести к резкому ускорению его развития.

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