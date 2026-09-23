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Ирак экспортирует более трех миллионов баррелей нефти в сутки
Ирак экспортирует более трех миллионов баррелей нефти в сутки - 23.09.2026, ПРАЙМ
Ирак экспортирует более трех миллионов баррелей нефти в сутки
Ирак в настоящее время экспортирует более трех миллионов баррелей нефти в сутки, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейир новостному телеканалу Iraqia News. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T00:36+0300
2026-09-23T00:36+0300
2026-09-23T00:36+0300
нефть
ирак
иран
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ДОХА, 23 сен - ПРАЙМ. Ирак в настоящее время экспортирует более трех миллионов баррелей нефти в сутки, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейир новостному телеканалу Iraqia News.
"В настоящее время Ирак экспортирует более трех миллионов баррелей нефти в сутки", - отметил министр.
В августе объем экспорта иракской нефти, сказал Худейир, достиг 70 миллионов баррелей. Этот показатель намного выше июльского в 42 миллиона баррелей за месяц, хотя еще не дотягивает до уровня перед войной Ирана и США в более 99 миллионов баррелей.
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нефть, ирак, иран, сша
Ирак экспортирует более трех миллионов баррелей нефти в сутки
Министр нефти Худейир: Ирак экспортирует более трех миллионов баррелей нефти в сутки
ДОХА, 23 сен - ПРАЙМ. Ирак в настоящее время экспортирует более трех миллионов баррелей нефти в сутки, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейир новостному телеканалу Iraqia News.
"В настоящее время Ирак экспортирует более трех миллионов баррелей нефти в сутки", - отметил министр.
В августе объем экспорта иракской нефти, сказал Худейир, достиг 70 миллионов баррелей. Этот показатель намного выше июльского в 42 миллиона баррелей за месяц, хотя еще не дотягивает до уровня перед войной Ирана и США в более 99 миллионов баррелей.