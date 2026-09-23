https://1prime.ru/20260923/kazakhstan-873587455.html

Модернизация трех НПЗ Казахстана нарастит мощность до 28,8 миллиона тонн

Модернизация трех НПЗ Казахстана нарастит мощность до 28,8 миллиона тонн - 23.09.2026, ПРАЙМ

Модернизация трех НПЗ Казахстана нарастит мощность до 28,8 миллиона тонн

Модернизация трех имеющихся в Казахстане нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) нарастит их совокупную мощность с 17,5 миллиона до 28,8 миллиона тонн в год,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:48+0300

2026-09-23T11:48+0300

2026-09-23T11:52+0300

нефть

казахстан

нпз

казмунайгаз

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Модернизация трех имеющихся в Казахстане нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) нарастит их совокупную мощность с 17,5 миллиона до 28,8 миллиона тонн в год, говорится в сообщении правительства республики. Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание, посвященное модернизации действующих заводов и строительству нового, четвертого НПЗ. "Реализация проектов расширения трех действующих НПЗ позволит нарастить их совокупную мощность с 17,5 миллиона до 28,8 миллиона тонн в год", - говорится в сообщении. По данным главы нефтегазового оператора "Казмунайгаз" (КМГ) Асхата Хасенова, мощности Шымкентского НПЗ планируется нарастить с 6 миллионов до 12 миллионов тонн нефти в год к 2030 году, Павлодарского нефтехимического завода – с 6 миллионов до 9 миллионов тонн к 2031 году. Кроме того, на Атырауском НПЗ реализуется проект повышения эффективности со сроком завершения в 2027 году, с переходом мощностей с 5,5 миллиона до 6,1 миллиона тонн. Заместитель министра энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев доложил о проработке вопроса строительства четвертого НПЗ. Отмечается, что в долгосрочной перспективе потребность в нефтеперерабатывающих мощностях страны может достигнуть порядка 40 миллионов тонн в год. "Наращивание мощностей нефтепереработки напрямую связано с привлекательностью цен на ГСМ на внутреннем рынке. В нынешней ситуации, когда цены на бензин и "дизель" в Казахстане вдвое ниже, чем у соседей, инвестиции в нефтепереработку экономически нецелесообразны. Поэтому надо активно продолжить либерализацию рынка. Это вопрос экономической безопасности", - приводятся в сообщении слова Бектенова.

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, казахстан, нпз, казмунайгаз