https://1prime.ru/20260923/kazakhstan-873587455.html
Модернизация трех НПЗ Казахстана нарастит мощность до 28,8 миллиона тонн
Модернизация трех НПЗ Казахстана нарастит мощность до 28,8 миллиона тонн - 23.09.2026, ПРАЙМ
Модернизация трех НПЗ Казахстана нарастит мощность до 28,8 миллиона тонн
Модернизация трех имеющихся в Казахстане нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) нарастит их совокупную мощность с 17,5 миллиона до 28,8 миллиона тонн в год,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:48+0300
2026-09-23T11:48+0300
2026-09-23T11:52+0300
нефть
казахстан
нпз
казмунайгаз
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Модернизация трех имеющихся в Казахстане нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) нарастит их совокупную мощность с 17,5 миллиона до 28,8 миллиона тонн в год, говорится в сообщении правительства республики. Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание, посвященное модернизации действующих заводов и строительству нового, четвертого НПЗ. "Реализация проектов расширения трех действующих НПЗ позволит нарастить их совокупную мощность с 17,5 миллиона до 28,8 миллиона тонн в год", - говорится в сообщении. По данным главы нефтегазового оператора "Казмунайгаз" (КМГ) Асхата Хасенова, мощности Шымкентского НПЗ планируется нарастить с 6 миллионов до 12 миллионов тонн нефти в год к 2030 году, Павлодарского нефтехимического завода – с 6 миллионов до 9 миллионов тонн к 2031 году. Кроме того, на Атырауском НПЗ реализуется проект повышения эффективности со сроком завершения в 2027 году, с переходом мощностей с 5,5 миллиона до 6,1 миллиона тонн. Заместитель министра энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев доложил о проработке вопроса строительства четвертого НПЗ. Отмечается, что в долгосрочной перспективе потребность в нефтеперерабатывающих мощностях страны может достигнуть порядка 40 миллионов тонн в год. "Наращивание мощностей нефтепереработки напрямую связано с привлекательностью цен на ГСМ на внутреннем рынке. В нынешней ситуации, когда цены на бензин и "дизель" в Казахстане вдвое ниже, чем у соседей, инвестиции в нефтепереработку экономически нецелесообразны. Поэтому надо активно продолжить либерализацию рынка. Это вопрос экономической безопасности", - приводятся в сообщении слова Бектенова.
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, казахстан, нпз, казмунайгаз
Нефть, КАЗАХСТАН, НПЗ, Казмунайгаз
Модернизация трех НПЗ Казахстана нарастит мощность до 28,8 миллиона тонн
Власти Казахстана: модернизация трех НПЗ нарастит их мощность до 28,8 миллиона тонн в год
АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Модернизация трех имеющихся в Казахстане нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) нарастит их совокупную мощность с 17,5 миллиона до 28,8 миллиона тонн в год, говорится в сообщении правительства республики.
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание, посвященное модернизации действующих заводов и строительству нового, четвертого НПЗ
.
"Реализация проектов расширения трех действующих НПЗ позволит нарастить их совокупную мощность с 17,5 миллиона до 28,8 миллиона тонн в год", - говорится в сообщении.
По данным главы нефтегазового оператора "Казмунайгаз
" (КМГ) Асхата Хасенова, мощности Шымкентского НПЗ планируется нарастить с 6 миллионов до 12 миллионов тонн нефти в год к 2030 году, Павлодарского нефтехимического завода – с 6 миллионов до 9 миллионов тонн к 2031 году.
Кроме того, на Атырауском НПЗ реализуется проект повышения эффективности со сроком завершения в 2027 году, с переходом мощностей с 5,5 миллиона до 6,1 миллиона тонн.
Заместитель министра энергетики Казахстана
Кайырхан Туткышбаев доложил о проработке вопроса строительства четвертого НПЗ. Отмечается, что в долгосрочной перспективе потребность в нефтеперерабатывающих мощностях страны может достигнуть порядка 40 миллионов тонн в год.
"Наращивание мощностей нефтепереработки напрямую связано с привлекательностью цен на ГСМ на внутреннем рынке. В нынешней ситуации, когда цены на бензин и "дизель" в Казахстане вдвое ниже, чем у соседей, инвестиции в нефтепереработку экономически нецелесообразны. Поэтому надо активно продолжить либерализацию рынка. Это вопрос экономической безопасности", - приводятся в сообщении слова Бектенова.