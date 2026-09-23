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Движение на границе с Китаем приостановят 25 сентября и 1 октября - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Движение на границе с Китаем приостановят 25 сентября и 1 октября
Движение на границе с Китаем приостановят 25 сентября и 1 октября - 23.09.2026, ПРАЙМ
Движение на границе с Китаем приостановят 25 сентября и 1 октября
Движение через автомобильный пункт пропуска Краскино на границе с КНР в Приморье приостановят 25 сентября и 1 октября из-за национальных праздников в Китае,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T07:28+0300
2026-09-23T07:28+0300
бизнес
китай
кнр
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - ПРАЙМ. Движение через автомобильный пункт пропуска Краскино на границе с КНР в Приморье приостановят 25 сентября и 1 октября из-за национальных праздников в Китае, сообщает региональное министерство международных и внешнеэкономических связей. "В Приморье 25 сентября и 1 октября будет временно приостановлено движение через автомобильный пункт пропуска Краскино (с китайской стороны - Хуньчунь). Ограничение движения связано с празднованием в Китае Праздника середины осени и Дня образования КНР", - говорится в сообщении. Туристов и грузоперевозчиков просят учитывать ограничения при планировании поездок. Ранее генконсульство КНР во Владивостоке сообщило, что консульский отдел не будет работать 25 сентября и с 1 по 7 октября в связи Праздником середины осени и Днем образования КНР.
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40
192
40
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5
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бизнес, китай, кнр, приморье
Бизнес, КИТАЙ, КНР, Приморье
07:28 23.09.2026
 
Движение на границе с Китаем приостановят 25 сентября и 1 октября

Движение через КПП Краскино на границе с Китаем приостановят 25 сентября и 1 октября

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - ПРАЙМ. Движение через автомобильный пункт пропуска Краскино на границе с КНР в Приморье приостановят 25 сентября и 1 октября из-за национальных праздников в Китае, сообщает региональное министерство международных и внешнеэкономических связей.
"В Приморье 25 сентября и 1 октября будет временно приостановлено движение через автомобильный пункт пропуска Краскино (с китайской стороны - Хуньчунь). Ограничение движения связано с празднованием в Китае Праздника середины осени и Дня образования КНР", - говорится в сообщении.
Туристов и грузоперевозчиков просят учитывать ограничения при планировании поездок.
Ранее генконсульство КНР во Владивостоке сообщило, что консульский отдел не будет работать 25 сентября и с 1 по 7 октября в связи Праздником середины осени и Днем образования КНР.
 
БизнесКИТАЙКНРПриморье
 
 
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