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Движение на границе с Китаем приостановят 25 сентября и 1 октября

Движение на границе с Китаем приостановят 25 сентября и 1 октября - 23.09.2026, ПРАЙМ

Движение на границе с Китаем приостановят 25 сентября и 1 октября

Движение через автомобильный пункт пропуска Краскино на границе с КНР в Приморье приостановят 25 сентября и 1 октября из-за национальных праздников в Китае,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T07:28+0300

2026-09-23T07:28+0300

2026-09-23T07:28+0300

бизнес

китай

кнр

приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - ПРАЙМ. Движение через автомобильный пункт пропуска Краскино на границе с КНР в Приморье приостановят 25 сентября и 1 октября из-за национальных праздников в Китае, сообщает региональное министерство международных и внешнеэкономических связей. "В Приморье 25 сентября и 1 октября будет временно приостановлено движение через автомобильный пункт пропуска Краскино (с китайской стороны - Хуньчунь). Ограничение движения связано с празднованием в Китае Праздника середины осени и Дня образования КНР", - говорится в сообщении. Туристов и грузоперевозчиков просят учитывать ограничения при планировании поездок. Ранее генконсульство КНР во Владивостоке сообщило, что консульский отдел не будет работать 25 сентября и с 1 по 7 октября в связи Праздником середины осени и Днем образования КНР.

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бизнес, китай, кнр, приморье