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Импорт нефти Китаем вырастет на 600 тысяч баррелей в сутки
Импорт нефти Китаем вырастет на 600 тысяч баррелей в сутки - 23.09.2026, ПРАЙМ
Импорт нефти Китаем вырастет на 600 тысяч баррелей в сутки
Импорт нефти Китаем продолжит увеличиваться и вырастет умеренными темпами по итогам следующего квартала, на 600 тысяч баррелей в сутки в квартальном выражении,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T10:07+0300
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нефть
китай
ближний восток
ормузский пролив
goldman sachs
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Импорт нефти Китаем продолжит увеличиваться и вырастет умеренными темпами по итогам следующего квартала, на 600 тысяч баррелей в сутки в квартальном выражении, что внесет определенную лепту в новый рост цен на это сырье, передает информационное агентство Блумберг мнение аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs. "Импорт вырастет "лишь незначительно", примерно на 600 тысяч баррелей в сутки в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в заметке банка, подготовленной Юлией Жестковой-Григсби (Yulia Zhestkova Grigsby) и Даном Стрейвеном (Daan Struyven)", - говорится в сообщении. Из приведенных данных в материале Блумберга следует, что объем импорта нефти страной снижался на протяжении трех месяцев - с 49,98 миллиона тонн в марте до 29,27 миллиона тонн в июне, а затем показатель возобновил рост, составив в августе 37,93 миллиона баррелей. По данным Goldman Sachs, в ближайшие месяцы импорт нефти Китая, вероятно, останется на низком уровне и составит на 3 миллиона баррелей в сутки меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как сдерживать его увеличение могут повышенные мировые цены на нефть. "Мы все еще полагаем, что возможная эскалация ударов по инфраструктуре добычи и экспорта нефти на Ближнем Востоке, а не рост импорта из Китая, станет основным повышающим фактором цен на нефть в нашем прогнозе", - цитирует агентство аналитиков Goldman Sach. США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Боевые действия привели к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив, через который до конфликта проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. С начала конфликта на Ближнем Востоке нефть марки Brent подорожала более чем на треть из-за перебоев поставок через Ормузский пролив, при этом снижение импорта со стороны Китая помогло предотвратить более сильный рост цены.
китай
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нефть, китай, ближний восток, ормузский пролив, goldman sachs
Нефть, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Goldman Sachs
Импорт нефти Китаем вырастет на 600 тысяч баррелей в сутки
Goldman Sachs: импорт нефти КНР в IV квартале вырастет на 600 тыс баррелей в сутки
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Импорт нефти Китаем продолжит увеличиваться и вырастет умеренными темпами по итогам следующего квартала, на 600 тысяч баррелей в сутки в квартальном выражении, что внесет определенную лепту в новый рост цен на это сырье, передает информационное агентство Блумберг мнение аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs.
"Импорт вырастет "лишь незначительно", примерно на 600 тысяч баррелей в сутки в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в заметке банка, подготовленной Юлией Жестковой-Григсби (Yulia Zhestkova Grigsby) и Даном Стрейвеном (Daan Struyven)", - говорится в сообщении.
Из приведенных данных в материале Блумберга следует, что объем импорта нефти страной снижался на протяжении трех месяцев - с 49,98 миллиона тонн в марте до 29,27 миллиона тонн в июне, а затем показатель возобновил рост, составив в августе 37,93 миллиона баррелей.
По данным Goldman Sachs, в ближайшие месяцы импорт нефти Китая, вероятно, останется на низком уровне и составит на 3 миллиона баррелей в сутки меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как сдерживать его увеличение могут повышенные мировые цены на нефть.
"Мы все еще полагаем, что возможная эскалация ударов по инфраструктуре добычи и экспорта нефти на Ближнем Востоке, а не рост импорта из Китая, станет основным повышающим фактором цен на нефть в нашем прогнозе", - цитирует агентство аналитиков Goldman Sach.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Боевые действия привели к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив, через который до конфликта проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
С начала конфликта на Ближнем Востоке нефть марки Brent подорожала более чем на треть из-за перебоев поставок через Ормузский пролив, при этом снижение импорта со стороны Китая помогло предотвратить более сильный рост цены.