Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT: Южная Корея профинансирует строительство энергокомплекса в Техасе - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/koreja-873580217.html
FT: Южная Корея профинансирует строительство энергокомплекса в Техасе
FT: Южная Корея профинансирует строительство энергокомплекса в Техасе - 23.09.2026, ПРАЙМ
FT: Южная Корея профинансирует строительство энергокомплекса в Техасе
Южная Корея профинансирует строительство газового энергокомплекса стоимостью 22,3 миллиарда долларов в Техасе, что станет первым проектом в рамках соглашения об | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:25+0300
2026-09-23T10:08+0300
мировая экономика
нефть
южная корея
техас
сша
дональд трамп
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873580217.jpg?1790147291
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Южная Корея профинансирует строительство газового энергокомплекса стоимостью 22,3 миллиарда долларов в Техасе, что станет первым проектом в рамках соглашения об инвестициях в США на 350 миллиардов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "США и Южная Корея готовятся объявить о соглашении, согласно которому Сеул профинансирует строительство многомиллиардной газовой электростанции в Техасе, что станет первым проектом в рамках инвестиционного соглашения с администрацией Трампа на сумму 350 миллиардов долларов... Южная Корея выбрала предложенный газовый энергетический комплекс стоимостью 22,3 миллиарда долларов", - пишет газета. Американские власти в ноябре опубликовали совместное заявление по итогам переговоров президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и президента США Дональда Трампа. В заявлении, в частности, подчеркивалось, что Южная Корея в рамках достигнутого соглашения с Соединенными Штатами обязалась инвестировать 350 миллиардов долларов в американскую экономику. Из этой суммы 200 миллиардов предназначены для проектов в "стратегических" отраслях с лимитом вложений 20 миллиардов в год, еще 150 миллиардов - для судостроения, уточняет издание. По словам источников, комплекс мощностью 6,3 ГВт планируется построить в Энсинале, штат Техас. На первом этапе предполагается запустить 1,4 ГВт газотурбинных мощностей, затем еще около 4,9 ГВт парогазовой генерации. Электроэнергия должна покрывать растущий спрос со стороны центров обработки данных и производства микросхем в Техасе, отмечает Financial Times. Конкретные заказчики пока не подтверждены. Инвестпроект еще предстоит получить окончательное одобрение США, указывает газета. По оценке южнокорейских властей, за 20 лет он может принести 43-45 миллиардов долларов выручки, что позволит вернуть вложенный капитал и проценты.
южная корея
техас
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, нефть, южная корея, техас, сша, дональд трамп, financial times
Мировая экономика, Нефть, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ТЕХАС, США, Дональд Трамп, Financial Times
09:25 23.09.2026 (обновлено: 10:08 23.09.2026)
 
FT: Южная Корея профинансирует строительство энергокомплекса в Техасе

FT: Южная Корея профинансирует строительство газового энергокомплекса в Техасе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Южная Корея профинансирует строительство газового энергокомплекса стоимостью 22,3 миллиарда долларов в Техасе, что станет первым проектом в рамках соглашения об инвестициях в США на 350 миллиардов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"США и Южная Корея готовятся объявить о соглашении, согласно которому Сеул профинансирует строительство многомиллиардной газовой электростанции в Техасе, что станет первым проектом в рамках инвестиционного соглашения с администрацией Трампа на сумму 350 миллиардов долларов... Южная Корея выбрала предложенный газовый энергетический комплекс стоимостью 22,3 миллиарда долларов", - пишет газета.
Американские власти в ноябре опубликовали совместное заявление по итогам переговоров президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и президента США Дональда Трампа. В заявлении, в частности, подчеркивалось, что Южная Корея в рамках достигнутого соглашения с Соединенными Штатами обязалась инвестировать 350 миллиардов долларов в американскую экономику.
Из этой суммы 200 миллиардов предназначены для проектов в "стратегических" отраслях с лимитом вложений 20 миллиардов в год, еще 150 миллиардов - для судостроения, уточняет издание.
По словам источников, комплекс мощностью 6,3 ГВт планируется построить в Энсинале, штат Техас. На первом этапе предполагается запустить 1,4 ГВт газотурбинных мощностей, затем еще около 4,9 ГВт парогазовой генерации.
Электроэнергия должна покрывать растущий спрос со стороны центров обработки данных и производства микросхем в Техасе, отмечает Financial Times. Конкретные заказчики пока не подтверждены.
Инвестпроект еще предстоит получить окончательное одобрение США, указывает газета. По оценке южнокорейских властей, за 20 лет он может принести 43-45 миллиардов долларов выручки, что позволит вернуть вложенный капитал и проценты.
 
Мировая экономикаНефтьЮЖНАЯ КОРЕЯТЕХАССШАДональд ТрампFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала