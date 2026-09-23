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FT: Южная Корея профинансирует строительство энергокомплекса в Техасе

FT: Южная Корея профинансирует строительство энергокомплекса в Техасе - 23.09.2026, ПРАЙМ

FT: Южная Корея профинансирует строительство энергокомплекса в Техасе

Южная Корея профинансирует строительство газового энергокомплекса стоимостью 22,3 миллиарда долларов в Техасе, что станет первым проектом в рамках соглашения об | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:25+0300

2026-09-23T09:25+0300

2026-09-23T10:08+0300

мировая экономика

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южная корея

техас

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дональд трамп

financial times

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Южная Корея профинансирует строительство газового энергокомплекса стоимостью 22,3 миллиарда долларов в Техасе, что станет первым проектом в рамках соглашения об инвестициях в США на 350 миллиардов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "США и Южная Корея готовятся объявить о соглашении, согласно которому Сеул профинансирует строительство многомиллиардной газовой электростанции в Техасе, что станет первым проектом в рамках инвестиционного соглашения с администрацией Трампа на сумму 350 миллиардов долларов... Южная Корея выбрала предложенный газовый энергетический комплекс стоимостью 22,3 миллиарда долларов", - пишет газета. Американские власти в ноябре опубликовали совместное заявление по итогам переговоров президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и президента США Дональда Трампа. В заявлении, в частности, подчеркивалось, что Южная Корея в рамках достигнутого соглашения с Соединенными Штатами обязалась инвестировать 350 миллиардов долларов в американскую экономику. Из этой суммы 200 миллиардов предназначены для проектов в "стратегических" отраслях с лимитом вложений 20 миллиардов в год, еще 150 миллиардов - для судостроения, уточняет издание. По словам источников, комплекс мощностью 6,3 ГВт планируется построить в Энсинале, штат Техас. На первом этапе предполагается запустить 1,4 ГВт газотурбинных мощностей, затем еще около 4,9 ГВт парогазовой генерации. Электроэнергия должна покрывать растущий спрос со стороны центров обработки данных и производства микросхем в Техасе, отмечает Financial Times. Конкретные заказчики пока не подтверждены. Инвестпроект еще предстоит получить окончательное одобрение США, указывает газета. По оценке южнокорейских властей, за 20 лет он может принести 43-45 миллиардов долларов выручки, что позволит вернуть вложенный капитал и проценты.

южная корея

техас

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мировая экономика, нефть, южная корея, техас, сша, дональд трамп, financial times