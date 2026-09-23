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Минфин работает с ЦБ и ФТС в рамках указа о вывозе наличных

Минфин работает с ЦБ и ФТС в рамках указа о вывозе наличных - 23.09.2026, ПРАЙМ

Минфин работает с ЦБ и ФТС в рамках указа о вывозе наличных

Минфин работает с Банком России и Федеральной таможенной службой в части повышения информационного взаимодействия в рамках указа об особом порядке вывоза... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:02+0300

2026-09-23T19:02+0300

2026-09-23T19:08+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин работает с Банком России и Федеральной таможенной службой в части повышения информационного взаимодействия в рамках указа об особом порядке вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС, рассказал директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. "У нас с прошлого года ведется работа по "обелению" торговли, по снижению объема наличных денежных средств, и был принят указ президента 193-й о введении ограничений на вывоз наличных рублей и золота в страны ЕАЭС", - сказал он, выступая на на XXIII Международном банковском форуме. В соответствии с указом президента с 1 апреля 2026 года введен особый порядок вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС гражданами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов, организациями и ИП – независимо от суммы. Гражданам необходимо иметь при себе документ, подтверждающий обмен иностранной валюты на рубли, либо документ о выдаче наличных рублей через банкомат или платежный терминал. Если речь идет о кредитах или займах в наличной форме, требуется кредитный договор или договор займа, а также расходный кассовый ордер, выданный микрофинансовой или кредитной организацией. "Соответственно, требуются подтверждающие документы в виде банковских выписок о том, что ранее эти средства так или иначе проходили через банковскую систему, были сняты со счета, были получены в виде кредита либо займа в микрофинансовой организации. То есть для того, чтобы на руке финансовой инфраструктуры была проведена идентификация и подтверждены источники происхождения денежных средств", - напомнил Яковлев. По его словам, документы, которые предоставляются, не всегда в полной мере могут быть идентифицированы. "Бывают случаи злоупотреблений по тем кейсам, которые мы видим, с точки зрения того, что совершаются попытки использования одних и тех же документов на вывоз, скажем так, нескольких партий денежных средств", - отметил он. "Поэтому здесь мы с Центральным банком совместно с Федеральной таможенной службой нацелены провести работу по тому, чтобы был создан единый информационный контур, который позволял бы, во-первых, проверять достоверность этих документов и, во-вторых, отслеживать совершенный факт вывоза наличных денежных средств с использованием одного документа и не допустить его повторного использования", - добавил директор департамента Минфина. Планируется выстроить еще более эффективным образом информационное взаимодействие между кредитными организациями, Банком России и Федеральной таможенной службой в том, что касается подтверждающих документов, при наличии которых допускается вывоз наличных рублей сверх определенного лимита, уточнил Яковлев журналистам в кулуарах форума. Особый порядок вывоза наличных рублей был подготовлен в соответствии с планом мероприятий по "обелению" отдельных секторов российской экономики и направлен на борьбу с нелегальным выводом капитала из Российской Федерации, сообщал ранее Минфин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, минфин, еаэс, банк россии