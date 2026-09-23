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Добыча нефти в США за неделю снизилась до 13,9 миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти в США за неделю снизилась до 13,9 миллиона баррелей в сутки - 23.09.2026, ПРАЙМ

Добыча нефти в США за неделю снизилась до 13,9 миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти в США на конец недели, завершившейся 18 сентября, снизилась на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,939 миллиона баррелей в сутки, следует из... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:46+0300

2026-09-23T17:46+0300

2026-09-23T17:46+0300

энергетика

нефть

сша

eia

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в США на конец недели, завершившейся 18 сентября, снизилась на 5 тысяч баррелей в сутки, до 13,939 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,923 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июле добыча нефти в США составила 13,81 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в августе показатель составил 13,88 миллиона баррелей в сутки. В сентябре EIA прогнозирует показатель на уровне 13,96 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,66 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 9 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,83 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 110 тысяч баррелей в день, до 14,26 миллиона баррелей в день.

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нефть, сша, eia