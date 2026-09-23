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ОЭСР повысила прогноз по инфляции Турции
ОЭСР повысила прогноз по инфляции Турции - 23.09.2026, ПРАЙМ
ОЭСР повысила прогноз по инфляции Турции
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз инфляции в Турции на 2026 год с 28,4% до 31,5%, а на 2027 год — с 18,3% до 24,7%,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:52+0300
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АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз инфляции в Турции на 2026 год с 28,4% до 31,5%, а на 2027 год — с 18,3% до 24,7%, одновременно понизив прогноз экономического роста страны до 2,7% и 3,6% соответственно. "Прогноз инфляции на 2026 год повышен с 28,4% до 31,5%, а на 2027 год — с 18,3% до 24,7%", — говорится в обновленном прогнозе ОЭСР, который привела газета Ekonomim. Прогноз экономического роста Турции на 2026 год организация снизила с 3,1% до 2,7%, а на 2027 год — с 3,8% до 3,6%. ОЭСР отметила, что высокие затраты на энергоносители и удобрения продолжают создавать препятствия для дальнейшего снижения инфляции. Организация напомнила, что Турция в последние годы сталкивалась с высокой инфляцией. Годовая инфляция достигла пикового значения в 85,5% в конце 2022 года, а в мае 2024 года превышала 70%. По оценке ОЭСР, после ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка Турции инфляция перешла к снижению. В июне организация уже понижала прогноз роста турецкой экономики на 2026 год. Тогда ОЭСР объясняла пересмотр ослаблением внутреннего спроса на фоне высоких цен на энергоносители и сырьевые товары, а также ужесточением финансовых условий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
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мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, оэср, центральные банки, центральный банк
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, ОЭСР, центральные банки, Центральный банк
ОЭСР повысила прогноз по инфляции Турции
ОЭСР повысила прогноз по инфляции в Турции на 2026 год с 28,4% до 31,5%
АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз инфляции в Турции на 2026 год с 28,4% до 31,5%, а на 2027 год — с 18,3% до 24,7%, одновременно понизив прогноз экономического роста страны до 2,7% и 3,6% соответственно.
"Прогноз инфляции на 2026 год повышен с 28,4% до 31,5%, а на 2027 год — с 18,3% до 24,7%", — говорится в обновленном прогнозе ОЭСР, который привела газета Ekonomim.
Прогноз экономического роста Турции на 2026 год организация снизила с 3,1% до 2,7%, а на 2027 год — с 3,8% до 3,6%.
ОЭСР отметила, что высокие затраты на энергоносители и удобрения продолжают создавать препятствия для дальнейшего снижения инфляции.
Организация напомнила, что Турция в последние годы сталкивалась с высокой инфляцией. Годовая инфляция достигла пикового значения в 85,5% в конце 2022 года, а в мае 2024 года превышала 70%.
По оценке ОЭСР, после ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка Турции инфляция перешла к снижению.
В июне организация уже понижала прогноз роста турецкой экономики на 2026 год. Тогда ОЭСР объясняла пересмотр ослаблением внутреннего спроса на фоне высоких цен на энергоносители и сырьевые товары, а также ужесточением финансовых условий.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.