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ОЭСР повысила прогноз по инфляции Турции - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ОЭСР повысила прогноз по инфляции Турции
ОЭСР повысила прогноз по инфляции Турции - 23.09.2026, ПРАЙМ
ОЭСР повысила прогноз по инфляции Турции
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз инфляции в Турции на 2026 год с 28,4% до 31,5%, а на 2027 год — с 18,3% до 24,7%,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:52+0300
2026-09-23T13:55+0300
мировая экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
оэср
центральные банки
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АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз инфляции в Турции на 2026 год с 28,4% до 31,5%, а на 2027 год — с 18,3% до 24,7%, одновременно понизив прогноз экономического роста страны до 2,7% и 3,6% соответственно. "Прогноз инфляции на 2026 год повышен с 28,4% до 31,5%, а на 2027 год — с 18,3% до 24,7%", — говорится в обновленном прогнозе ОЭСР, который привела газета Ekonomim. Прогноз экономического роста Турции на 2026 год организация снизила с 3,1% до 2,7%, а на 2027 год — с 3,8% до 3,6%. ОЭСР отметила, что высокие затраты на энергоносители и удобрения продолжают создавать препятствия для дальнейшего снижения инфляции. Организация напомнила, что Турция в последние годы сталкивалась с высокой инфляцией. Годовая инфляция достигла пикового значения в 85,5% в конце 2022 года, а в мае 2024 года превышала 70%. По оценке ОЭСР, после ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка Турции инфляция перешла к снижению. В июне организация уже понижала прогноз роста турецкой экономики на 2026 год. Тогда ОЭСР объясняла пересмотр ослаблением внутреннего спроса на фоне высоких цен на энергоносители и сырьевые товары, а также ужесточением финансовых условий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
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мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, оэср, центральные банки, центральный банк
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, ОЭСР, центральные банки, Центральный банк
13:52 23.09.2026 (обновлено: 13:55 23.09.2026)
 
ОЭСР повысила прогноз по инфляции Турции

ОЭСР повысила прогноз по инфляции в Турции на 2026 год с 28,4% до 31,5%

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АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз инфляции в Турции на 2026 год с 28,4% до 31,5%, а на 2027 год — с 18,3% до 24,7%, одновременно понизив прогноз экономического роста страны до 2,7% и 3,6% соответственно.
"Прогноз инфляции на 2026 год повышен с 28,4% до 31,5%, а на 2027 год — с 18,3% до 24,7%", — говорится в обновленном прогнозе ОЭСР, который привела газета Ekonomim.
Прогноз экономического роста Турции на 2026 год организация снизила с 3,1% до 2,7%, а на 2027 год — с 3,8% до 3,6%.
ОЭСР отметила, что высокие затраты на энергоносители и удобрения продолжают создавать препятствия для дальнейшего снижения инфляции.
Организация напомнила, что Турция в последние годы сталкивалась с высокой инфляцией. Годовая инфляция достигла пикового значения в 85,5% в конце 2022 года, а в мае 2024 года превышала 70%.
По оценке ОЭСР, после ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка Турции инфляция перешла к снижению.
В июне организация уже понижала прогноз роста турецкой экономики на 2026 год. Тогда ОЭСР объясняла пересмотр ослаблением внутреннего спроса на фоне высоких цен на энергоносители и сырьевые товары, а также ужесточением финансовых условий.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
 
Мировая экономикаТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганОЭСРцентральные банкиЦентральный банк
 
 
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