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ОПЕК и Китай обсудили стабильность нефтяного рынка

ОПЕК и Китай обсудили стабильность нефтяного рынка - 23.09.2026, ПРАЙМ

ОПЕК и Китай обсудили стабильность нефтяного рынка

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Китай в рамках энергетического диалога обсудили стабильность нефтяного рынка, энергетическую безопасность и... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:54+0300

2026-09-23T12:54+0300

2026-09-23T13:08+0300

нефть

мировая экономика

китай

пекин

кнр

хайсам аль-гайс

опек

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Китай в рамках энергетического диалога обсудили стабильность нефтяного рынка, энергетическую безопасность и важность инвестиций, говорится в заявлении альянса. "Восьмое заседание высокого уровня в рамках энергетического диалога ОПЕК-Китай состоялось сегодня, 23 сентября 2026 года, в Пекине, Китайская Народная Республика... Обсуждения были посвящены стабильности нефтяного рынка, энергетической безопасности и важности адекватных и своевременных инвестиций в нефтяной отрасли", - говорится в релизе. Встреча прошла под совместным председательством руководителя государственного энергетического управления КНР Вана Хунчжи и генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, отмечается в сообщении. Обе стороны подчеркнули свою общую приверженность углублению сотрудничества в области энергетики и обязались расширять взаимодействие на техническом уровне и на высоком уровне. Также было решено провести девятую встречу высокого уровня в рамках энергетического диалога в Вене, Австрия, в следующем году, указывается в релизе.

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пекин

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нефть, мировая экономика, китай, пекин, кнр, хайсам аль-гайс, опек