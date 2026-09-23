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ОПЕК и Китай обсудили стабильность нефтяного рынка - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ОПЕК и Китай обсудили стабильность нефтяного рынка
ОПЕК и Китай обсудили стабильность нефтяного рынка - 23.09.2026, ПРАЙМ
ОПЕК и Китай обсудили стабильность нефтяного рынка
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Китай в рамках энергетического диалога обсудили стабильность нефтяного рынка, энергетическую безопасность и... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T12:54+0300
2026-09-23T13:08+0300
нефть
мировая экономика
китай
пекин
кнр
хайсам аль-гайс
опек
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Китай в рамках энергетического диалога обсудили стабильность нефтяного рынка, энергетическую безопасность и важность инвестиций, говорится в заявлении альянса. "Восьмое заседание высокого уровня в рамках энергетического диалога ОПЕК-Китай состоялось сегодня, 23 сентября 2026 года, в Пекине, Китайская Народная Республика... Обсуждения были посвящены стабильности нефтяного рынка, энергетической безопасности и важности адекватных и своевременных инвестиций в нефтяной отрасли", - говорится в релизе. Встреча прошла под совместным председательством руководителя государственного энергетического управления КНР Вана Хунчжи и генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, отмечается в сообщении. Обе стороны подчеркнули свою общую приверженность углублению сотрудничества в области энергетики и обязались расширять взаимодействие на техническом уровне и на высоком уровне. Также было решено провести девятую встречу высокого уровня в рамках энергетического диалога в Вене, Австрия, в следующем году, указывается в релизе.
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нефть, мировая экономика, китай, пекин, кнр, хайсам аль-гайс, опек
Нефть, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, КНР, Хайсам аль-Гайс, ОПЕК
12:54 23.09.2026 (обновлено: 13:08 23.09.2026)
 
ОПЕК и Китай обсудили стабильность нефтяного рынка

ОПЕК и Китай обсудили стабильность нефтяного рынка, энергетическую безопасность

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Китай в рамках энергетического диалога обсудили стабильность нефтяного рынка, энергетическую безопасность и важность инвестиций, говорится в заявлении альянса.
"Восьмое заседание высокого уровня в рамках энергетического диалога ОПЕК-Китай состоялось сегодня, 23 сентября 2026 года, в Пекине, Китайская Народная Республика... Обсуждения были посвящены стабильности нефтяного рынка, энергетической безопасности и важности адекватных и своевременных инвестиций в нефтяной отрасли", - говорится в релизе.
Встреча прошла под совместным председательством руководителя государственного энергетического управления КНР Вана Хунчжи и генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, отмечается в сообщении.
Обе стороны подчеркнули свою общую приверженность углублению сотрудничества в области энергетики и обязались расширять взаимодействие на техническом уровне и на высоком уровне.
Также было решено провести девятую встречу высокого уровня в рамках энергетического диалога в Вене, Австрия, в следующем году, указывается в релизе.
 
НефтьМировая экономикаКИТАЙПекинКНРХайсам аль-ГайсОПЕК
 
 
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