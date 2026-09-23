https://1prime.ru/20260923/oteli-873588855.html

Отели ОАЭ на период школьных каникул предлагают скидки до 20-40%

Отели ОАЭ на период школьных каникул предлагают скидки до 20-40% - 23.09.2026, ПРАЙМ

Отели ОАЭ на период школьных каникул предлагают скидки до 20-40%

Отели Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на период осенних школьных каникул предлагают скидки до 20-40%, а отдельные гостиницы - до 60-65%, говорится в... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:24+0300

2026-09-23T12:24+0300

2026-09-23T12:24+0300

бизнес

туризм

недвижимость

оаэ

дубай

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873588855.jpg?1790155457

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Отели Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на период осенних школьных каникул предлагают скидки до 20-40%, а отдельные гостиницы - до 60-65%, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Отели Эмиратов уже предлагают солидные скидки - до 20-40%, отдельные гостиницы до 60-65%", - сказали в АТОР о скидках на период осенних школьных каникул. По данным ассоциации, ОАЭ традиционно входят в число самых популярных зарубежных направлений для семейного отдыха на осенних каникулах. "В конце октября жара спадает, море остается теплым, а выбор развлечений для детей не ограничивается пляжем", - добавили в ассоциации. Как подчеркнули в туроператоре Coral Travel, ожидается, что ближе к каникулам текущие объемы продаж по направлению могут вырасти на 30-45%. В АТОР рассказали, что Дубай остается лидером семейного спроса благодаря развитой инфраструктуре и тематическим паркам, а Рас-эль-Хайм туристы выбирают ради пляжных курортов с большой территорией и системой "все включено". "Фуджейра подойдет семьям, которые ищут более спокойный пляжный отдых, но нужно учитывать продолжительный трансфер", - добавили там. Ранее в сентябре в АТОР отмечали, что основные осенние каникулы у школьников приходятся на конец октября - начало ноября. При обучении по четвертям они запланированы с 26 октября по 4 ноября.

оаэ

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, недвижимость, оаэ, дубай, атор