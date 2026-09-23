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Инфляционные ожидания населения Турции выросли до 45,6%

Инфляционные ожидания населения Турции выросли до 45,6% - 23.09.2026, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания населения Турции выросли до 45,6%

Инфляционные ожидания населения Турции на ближайшие 12 месяцев выросли до 45,6%, тогда как ожидания участников рынка составили 23,7%, следует из отчета... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:17+0300

2026-09-23T11:17+0300

2026-09-23T11:17+0300

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АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения Турции на ближайшие 12 месяцев выросли до 45,6%, тогда как ожидания участников рынка составили 23,7%, следует из отчета Центрального банка Турции. Данные были подготовлены на основе опросов участников рынка, предприятий обрабатывающей промышленности и домохозяйств. "Ожидания инфляции населения выросли на 0,02 процентного пункта и составили 45,60%", — говорится в отчете ЦБ Турции. Согласно данным регулятора, ожидания участников рынка относительно годовой потребительской инфляции через 12 месяцев выросли за месяц на 0,01 процентного пункта, до 23,7%. Ожидания представителей реального сектора, напротив, снизились на 0,3 процентного пункта, до 32,5%. В годовом сравнении ожидания участников рынка в сентябре прошлого года составляли 22,25%, а в сентябре 2026 года выросли до 23,7%. При этом ожидания реального сектора снизились с 36,8% до 32,5%, а населения — с 52,99% до 45,6%. Доля населения, ожидающего снижения инфляции в течение ближайшего года, также уменьшилась. За месяц показатель снизился на 0,6 процентного пункта, до 16,25%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

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финансы, банки, турция, реджеп тайип эрдоган, центральные банки, центральный банк