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Инфляционные ожидания населения Турции выросли до 45,6% - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Инфляционные ожидания населения Турции выросли до 45,6%
Инфляционные ожидания населения Турции выросли до 45,6% - 23.09.2026, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания населения Турции выросли до 45,6%
Инфляционные ожидания населения Турции на ближайшие 12 месяцев выросли до 45,6%, тогда как ожидания участников рынка составили 23,7%, следует из отчета... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:17+0300
2026-09-23T11:17+0300
финансы
банки
турция
реджеп тайип эрдоган
центральные банки
центральный банк
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АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения Турции на ближайшие 12 месяцев выросли до 45,6%, тогда как ожидания участников рынка составили 23,7%, следует из отчета Центрального банка Турции. Данные были подготовлены на основе опросов участников рынка, предприятий обрабатывающей промышленности и домохозяйств. "Ожидания инфляции населения выросли на 0,02 процентного пункта и составили 45,60%", — говорится в отчете ЦБ Турции. Согласно данным регулятора, ожидания участников рынка относительно годовой потребительской инфляции через 12 месяцев выросли за месяц на 0,01 процентного пункта, до 23,7%. Ожидания представителей реального сектора, напротив, снизились на 0,3 процентного пункта, до 32,5%. В годовом сравнении ожидания участников рынка в сентябре прошлого года составляли 22,25%, а в сентябре 2026 года выросли до 23,7%. При этом ожидания реального сектора снизились с 36,8% до 32,5%, а населения — с 52,99% до 45,6%. Доля населения, ожидающего снижения инфляции в течение ближайшего года, также уменьшилась. За месяц показатель снизился на 0,6 процентного пункта, до 16,25%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
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финансы, банки, турция, реджеп тайип эрдоган, центральные банки, центральный банк
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, центральные банки, Центральный банк
11:17 23.09.2026
 
Инфляционные ожидания населения Турции выросли до 45,6%

ЦБ Турции: инфляционные ожидания населения страны на ближайшие 12 месяцев выросли до 45,6%

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АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения Турции на ближайшие 12 месяцев выросли до 45,6%, тогда как ожидания участников рынка составили 23,7%, следует из отчета Центрального банка Турции.
Данные были подготовлены на основе опросов участников рынка, предприятий обрабатывающей промышленности и домохозяйств.
"Ожидания инфляции населения выросли на 0,02 процентного пункта и составили 45,60%", — говорится в отчете ЦБ Турции.
Согласно данным регулятора, ожидания участников рынка относительно годовой потребительской инфляции через 12 месяцев выросли за месяц на 0,01 процентного пункта, до 23,7%.
Ожидания представителей реального сектора, напротив, снизились на 0,3 процентного пункта, до 32,5%.
В годовом сравнении ожидания участников рынка в сентябре прошлого года составляли 22,25%, а в сентябре 2026 года выросли до 23,7%.
При этом ожидания реального сектора снизились с 36,8% до 32,5%, а населения — с 52,99% до 45,6%.
Доля населения, ожидающего снижения инфляции в течение ближайшего года, также уменьшилась. За месяц показатель снизился на 0,6 процентного пункта, до 16,25%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
 
ФинансыБанкиТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоганцентральные банкиЦентральный банк
 
 
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