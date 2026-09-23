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В Тамбове построят индустриальный парк для развития малого бизнеса - 23.09.2026, ПРАЙМ
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В Тамбове построят индустриальный парк для развития малого бизнеса
В Тамбове построят индустриальный парк для развития малого бизнеса - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Тамбове построят индустриальный парк для развития малого бизнеса
Индустриальный парк "Тамбов", который по планам должен стать драйвером развития малого и среднего предпринимательства, построят в северной части Тамбова к 2029... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:20+0300
2026-09-23T15:20+0300
бизнес
россия
тамбовская область
фонд развития промышленности
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873597819.jpg?1790166035
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Индустриальный парк "Тамбов", который по планам должен стать драйвером развития малого и среднего предпринимательства, построят в северной части Тамбова к 2029 году, сообщило правительство региона. "В правительстве Тамбовской области презентовали проект индустриального парка "Тамбов". Новый промышленный кластер, который планируется разместить в северной части областного центра, призван стать драйвером развития малого и среднего предпринимательства. Общая стоимость проекта оценивается в 900 миллионов рублей. На его территории планируется размещение не менее 12 резидентов", – говорится в сообщении правительства области. По данным правительства, для будущих резидентов промпарка предусмотрен широкий спектр мер поддержки, в том числе льготные и совместные займы Фонда развития промышленности Тамбовской области, а при реализации региональных инвестиционных проектов – снижение налога на прибыль до 10%. Как отметил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в своем канале на платформе "Макс", готовая площадка для промпарка с инженерной инфраструктурой должна появиться в Тамбове в 2029 году, на ее обустройство в районе улиц Авиационной, Магистральной и Бастионной выделен земельный участок площадью 15 гектаров. "Эта территория выбрана не случайно. Северная часть Тамбова активно развивается, новая точка экономического роста обеспечит жителей работой рядом с домом. Также продолжаем работу по созданию особой экономической зоны. Этот проект получил непосредственную поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации", – написал Первышов. Реализация объекта запланирована в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициатором строительства выступила Корпорация развития Тамбовской области, добавил Первышов.
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бизнес, россия, тамбовская область, фонд развития промышленности
Бизнес, РОССИЯ, Тамбовская область, Фонд развития промышленности
15:20 23.09.2026
 
В Тамбове построят индустриальный парк для развития малого бизнеса

Индустриальный парк для развития малого бизнеса построят на севере Тамбова к 2029 году

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Индустриальный парк "Тамбов", который по планам должен стать драйвером развития малого и среднего предпринимательства, построят в северной части Тамбова к 2029 году, сообщило правительство региона.
"В правительстве Тамбовской области презентовали проект индустриального парка "Тамбов". Новый промышленный кластер, который планируется разместить в северной части областного центра, призван стать драйвером развития малого и среднего предпринимательства. Общая стоимость проекта оценивается в 900 миллионов рублей. На его территории планируется размещение не менее 12 резидентов", – говорится в сообщении правительства области.
По данным правительства, для будущих резидентов промпарка предусмотрен широкий спектр мер поддержки, в том числе льготные и совместные займы Фонда развития промышленности Тамбовской области, а при реализации региональных инвестиционных проектов – снижение налога на прибыль до 10%.
Как отметил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в своем канале на платформе "Макс", готовая площадка для промпарка с инженерной инфраструктурой должна появиться в Тамбове в 2029 году, на ее обустройство в районе улиц Авиационной, Магистральной и Бастионной выделен земельный участок площадью 15 гектаров.
"Эта территория выбрана не случайно. Северная часть Тамбова активно развивается, новая точка экономического роста обеспечит жителей работой рядом с домом. Также продолжаем работу по созданию особой экономической зоны. Этот проект получил непосредственную поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации", – написал Первышов.
Реализация объекта запланирована в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициатором строительства выступила Корпорация развития Тамбовской области, добавил Первышов.
 
БизнесРОССИЯТамбовская областьФонд развития промышленности
 
 
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