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Стало известно, когда в Петербурге начнут выпускать автомобили Senat 1000

Стало известно, когда в Петербурге начнут выпускать автомобили Senat 1000 - 23.09.2026, ПРАЙМ

Стало известно, когда в Петербурге начнут выпускать автомобили Senat 1000

Производство автомобилей представительского класса Senat 1000 планируется запустить на заводе в Санкт-Петербурге в начале 2028 года, сообщил директор по... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:16+0300

2026-09-23T14:16+0300

2026-09-23T14:23+0300

бизнес

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авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – ПРАЙМ. Производство автомобилей представительского класса Senat 1000 планируется запустить на заводе в Санкт-Петербурге в начале 2028 года, сообщил директор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев. Производство автомобилей Senat 900 стартовало в Шушарах на бывшем заводе японского концерна Toyota в июне в рамках Петербургского международного экономического форума. "Senat 1000 появится ориентировочно в начале 2028 года, потому что автомобиль этот требует гораздо большей проработки. Аналогов такого автомобиля в России нет, и в других странах аналогов такого автомобиля тоже нет", – сказал Калицев журналистам после запуска линии потоковой сборки автомобилей. Он добавил, что новая модель будет отличаться длинной колесной базой, полным приводом, а также у нее будет усовершенствован салон. В среду состоялась торжественная церемония запуска первой в России линии потоковой сборки автомобилей представительского класса бренда Senat. "(Линия - ред.) позволяет собирать от 6 до 10 тысяч автомобилей в год. И это первый этап... Поэтому постепенно будем загрузку завода увеличивать... Нам очень важно развивать это производство, потому что будут появляться новые модели, будет расти объем", – сказал Калицев. Он также сообщил, что следующей моделью после седанов на заводе станет кроссовер. "Ориентировочно он появится в 2029-2030 годах", – сказал Калицев. По его словам, это будет автомобиль, созданный с нуля.

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бизнес, промышленность, санкт-петербург, авто