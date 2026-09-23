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Сикорский предложил повысить активность НАТО по периметру России - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Сикорский предложил повысить активность НАТО по периметру России
Сикорский предложил повысить активность НАТО по периметру России - 23.09.2026, ПРАЙМ
Сикорский предложил повысить активность НАТО по периметру России
Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил повысить активность сил НАТО по всему периметру России, чтобы Москва не знала о планах альянса, пишет ИноСМИ со... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:07+0300
2026-09-23T17:07+0300
россия
польша
радослав сикорский
кароль навроцкий
нато
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украина
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МОСКВА, 23 сент — ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил повысить активность сил НАТО по всему периметру России, чтобы Москва не знала о планах альянса, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Fakt. В интервью он также рассказал о растущей угрозе гибридной войны, готовности к сдерживанию и споре с президентом о назначениях послов."Путин не должен знать, что мы собираемся делать. Нет, вообще по всему периметру России, чтобы Путин не знал, что мы собираемся делать", — заявил Сикорский, отвечая на вопрос об учениях вблизи Калининградской области.По словам министра, НАТО — оборонительный альянс, который не начнёт конфликт, но должен быть готов к сдерживанию. Он отметил, что ситуация напоминает период перед началом российской спецоперации на Украине, и призвал быть устойчивыми к провокациям и диверсиям. Сикорский также сообщил, что у него есть "тревожный рюкзак" с запасами риса, ручным насосом и вареньем, и рекомендовал полякам следовать инструкциям по безопасности.Отдельно Сикорский прокомментировал спор с президентом Каролем Навроцким о назначениях послов. "Покажите мне, пожалуйста, в Конституции или в законах, где написано о каких-то договоренностях? На столе господина президента лежит 46 корректно составленных представлений. Нужно просто начать подписывать", — сказал он. Министр также ответил на обвинения Марии Захаровой в "русофобии мозга", заявив, что воспринимает российскую угрозу всерьёз, учитывая историю.
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россия, польша, радослав сикорский, кароль навроцкий, нато, мария захарова, украина, москва, общество
РОССИЯ, ПОЛЬША, Радослав Сикорский, Кароль Навроцкий, НАТО, Мария Захарова, УКРАИНА, МОСКВА, Общество
17:07 23.09.2026
 
Сикорский предложил повысить активность НАТО по периметру России

Fakt: глава МИД Польши предложил проводить учения НАТО по всему периметру России

© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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МОСКВА, 23 сент — ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил повысить активность сил НАТО по всему периметру России, чтобы Москва не знала о планах альянса, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Fakt. В интервью он также рассказал о растущей угрозе гибридной войны, готовности к сдерживанию и споре с президентом о назначениях послов.
"Путин не должен знать, что мы собираемся делать. Нет, вообще по всему периметру России, чтобы Путин не знал, что мы собираемся делать", — заявил Сикорский, отвечая на вопрос об учениях вблизи Калининградской области.
По словам министра, НАТО — оборонительный альянс, который не начнёт конфликт, но должен быть готов к сдерживанию. Он отметил, что ситуация напоминает период перед началом российской спецоперации на Украине, и призвал быть устойчивыми к провокациям и диверсиям. Сикорский также сообщил, что у него есть "тревожный рюкзак" с запасами риса, ручным насосом и вареньем, и рекомендовал полякам следовать инструкциям по безопасности.
Отдельно Сикорский прокомментировал спор с президентом Каролем Навроцким о назначениях послов.
"Покажите мне, пожалуйста, в Конституции или в законах, где написано о каких-то договоренностях? На столе господина президента лежит 46 корректно составленных представлений. Нужно просто начать подписывать", — сказал он.
Министр также ответил на обвинения Марии Захаровой в "русофобии мозга", заявив, что воспринимает российскую угрозу всерьёз, учитывая историю.
 
РОССИЯПОЛЬШАРадослав СикорскийКароль НавроцкийНАТОМария ЗахароваУКРАИНАМОСКВАОбщество
 
 
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