Сикорский предложил повысить активность НАТО по периметру России
Fakt: глава МИД Польши предложил проводить учения НАТО по всему периметру России
© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
МОСКВА, 23 сент — ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил повысить активность сил НАТО по всему периметру России, чтобы Москва не знала о планах альянса, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Fakt. В интервью он также рассказал о растущей угрозе гибридной войны, готовности к сдерживанию и споре с президентом о назначениях послов.
"Путин не должен знать, что мы собираемся делать. Нет, вообще по всему периметру России, чтобы Путин не знал, что мы собираемся делать", — заявил Сикорский, отвечая на вопрос об учениях вблизи Калининградской области.
По словам министра, НАТО — оборонительный альянс, который не начнёт конфликт, но должен быть готов к сдерживанию. Он отметил, что ситуация напоминает период перед началом российской спецоперации на Украине, и призвал быть устойчивыми к провокациям и диверсиям. Сикорский также сообщил, что у него есть "тревожный рюкзак" с запасами риса, ручным насосом и вареньем, и рекомендовал полякам следовать инструкциям по безопасности.
Отдельно Сикорский прокомментировал спор с президентом Каролем Навроцким о назначениях послов.
"Покажите мне, пожалуйста, в Конституции или в законах, где написано о каких-то договоренностях? На столе господина президента лежит 46 корректно составленных представлений. Нужно просто начать подписывать", — сказал он.
Министр также ответил на обвинения Марии Захаровой в "русофобии мозга", заявив, что воспринимает российскую угрозу всерьёз, учитывая историю.