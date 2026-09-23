https://1prime.ru/20260923/polsha-873604852.html

Сикорский предложил повысить активность НАТО по периметру России

Сикорский предложил повысить активность НАТО по периметру России - 23.09.2026, ПРАЙМ

Сикорский предложил повысить активность НАТО по периметру России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил повысить активность сил НАТО по всему периметру России, чтобы Москва не знала о планах альянса, пишет ИноСМИ со... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:07+0300

2026-09-23T17:07+0300

2026-09-23T17:07+0300

россия

польша

радослав сикорский

кароль навроцкий

нато

мария захарова

украина

москва

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/16/841261669_0:315:2401:1665_1920x0_80_0_0_e8d7246503a3e4b0ef726cf1d4a3310b.jpg

МОСКВА, 23 сент — ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил повысить активность сил НАТО по всему периметру России, чтобы Москва не знала о планах альянса, пишет ИноСМИ со ссылкой на польское издание Fakt. В интервью он также рассказал о растущей угрозе гибридной войны, готовности к сдерживанию и споре с президентом о назначениях послов."Путин не должен знать, что мы собираемся делать. Нет, вообще по всему периметру России, чтобы Путин не знал, что мы собираемся делать", — заявил Сикорский, отвечая на вопрос об учениях вблизи Калининградской области.По словам министра, НАТО — оборонительный альянс, который не начнёт конфликт, но должен быть готов к сдерживанию. Он отметил, что ситуация напоминает период перед началом российской спецоперации на Украине, и призвал быть устойчивыми к провокациям и диверсиям. Сикорский также сообщил, что у него есть "тревожный рюкзак" с запасами риса, ручным насосом и вареньем, и рекомендовал полякам следовать инструкциям по безопасности.Отдельно Сикорский прокомментировал спор с президентом Каролем Навроцким о назначениях послов. "Покажите мне, пожалуйста, в Конституции или в законах, где написано о каких-то договоренностях? На столе господина президента лежит 46 корректно составленных представлений. Нужно просто начать подписывать", — сказал он. Министр также ответил на обвинения Марии Захаровой в "русофобии мозга", заявив, что воспринимает российскую угрозу всерьёз, учитывая историю.

польша

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша, радослав сикорский, кароль навроцкий, нато, мария захарова, украина, москва, общество