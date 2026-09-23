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Путин отметил большую работу "Русгидро" по переезду в Красноярск - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Путин отметил большую работу "Русгидро" по переезду в Красноярск
Путин отметил большую работу "Русгидро" по переезду в Красноярск - 23.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил большую работу "Русгидро" по переезду в Красноярск
Президент РФ Владимир Путин отметил большую работу компании "Русгидро" по переезду в Красноярск. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:04+0300
2026-09-23T17:04+0300
бизнес
россия
красноярск
красноярский край
хакасия
владимир путин
русгидро
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил большую работу компании "Русгидро" по переезду в Красноярск. "Русгидро" 1 июля 2025 года полностью завершила переезд в Красноярск. "Уже было сказано, что компания "Русгидро" проделала большую работу по переезду в Красноярск", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ. Президент заслушал доклад главы "Русгидро" Виктора Хмарина об особенностях переезда и пожелал ему успехов на новом месте работы, выразив надежду, что руководство Красноярского края будет активно помогать компании в работе. "Я знаю, что работа очень большая, она такая тонкая, с людьми. Надо было убеждать высококвалифицированный персонал переехать на новое место с семьями, с детьми. Это сложный процесс. Хочу вас поблагодарить за это и пожелать успехов на новом месте работы. Надеюсь, что и руководство края так же, как это было и до сих пор, будет самым активным образом помогать вам в этой работе", - отметил Путин. "Русгидро" – крупнейший по установленной мощности в России электроэнергетический холдинг. В Сибири компания эксплуатирует и владеет четырьмя ГЭС: Саяно-Шушенской и Майнской в Хакасии, Новосибирской ГЭС в Новосибирской области и Богучанской ГЭС в Красноярском крае; а также тремя небольшими тепловыми электростанциями и ветроустановкой.
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бизнес, россия, красноярск, красноярский край, хакасия, владимир путин, русгидро
Бизнес, РОССИЯ, Красноярск, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ХАКАСИЯ, Владимир Путин, Русгидро
17:04 23.09.2026
 

Путин отметил большую работу "Русгидро" по переезду в Красноярск

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил большую работу компании "Русгидро" по переезду в Красноярск.
"Русгидро" 1 июля 2025 года полностью завершила переезд в Красноярск.
"Уже было сказано, что компания "Русгидро" проделала большую работу по переезду в Красноярск", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Президент заслушал доклад главы "Русгидро" Виктора Хмарина об особенностях переезда и пожелал ему успехов на новом месте работы, выразив надежду, что руководство Красноярского края будет активно помогать компании в работе.
"Я знаю, что работа очень большая, она такая тонкая, с людьми. Надо было убеждать высококвалифицированный персонал переехать на новое место с семьями, с детьми. Это сложный процесс. Хочу вас поблагодарить за это и пожелать успехов на новом месте работы. Надеюсь, что и руководство края так же, как это было и до сих пор, будет самым активным образом помогать вам в этой работе", - отметил Путин.
"Русгидро" – крупнейший по установленной мощности в России электроэнергетический холдинг. В Сибири компания эксплуатирует и владеет четырьмя ГЭС: Саяно-Шушенской и Майнской в Хакасии, Новосибирской ГЭС в Новосибирской области и Богучанской ГЭС в Красноярском крае; а также тремя небольшими тепловыми электростанциями и ветроустановкой.
 
БизнесРОССИЯКрасноярскКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙХАКАСИЯВладимир ПутинРусгидро
 
 
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