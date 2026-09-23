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Россияне стали чаще летать за границу прямыми рейсами - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще летать за границу прямыми рейсами
Россияне стали чаще летать за границу прямыми рейсами - 23.09.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще летать за границу прямыми рейсами
Российские туристы в период с января по середину сентября 2026 года стали чаще отправляться за границу прямыми рейсами - билетов за рубеж стало больше на 12,6%... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:46+0300
2026-09-23T09:46+0300
бизнес
туризм
россия
казань
самара
екатеринбург
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские туристы в период с января по середину сентября 2026 года стали чаще отправляться за границу прямыми рейсами - билетов за рубеж стало больше на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "За год за границу россияне стали летать напрямую заметно чаще. Прямых билетов за рубеж стало больше на 12,6%, билетов с пересадкой - меньше на 7,5%", - выяснили в сервисе, проанализировав изменения доли авиаперелетов с пересадкой с начала 2026 года по сравнению с 2025 годом. По данным "Туту", заметнее всего изменения фиксируются в региональных центрах. Так, доля вылетов с пересадкой за границу из Самары снизилась на 11,5 процентного пункта, из Екатеринбурга - на 5,4 п.п., из Казани - на 5 п.п., из Санкт-Петербурга - на 3,9 п.п. "Прямых вылетов за рубеж из Казани стало больше на 43%, из Самары - на 29%, из Петербурга - на 17%, из Екатеринбурга - на 10%. Для сравнения, из Москвы прямых вылетов за тот же период стало больше на 12%", - добавили аналитики. Отмечается, что развитию прямого авиасообщения способствуют новые рейсы, запущенные в 2026 году из Казани в Турцию, из Самары, Казани и Екатеринбурга в Дубай, из Уфы в Минск.
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бизнес, туризм, россия, казань, самара, екатеринбург
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КАЗАНЬ, САМАРА, ЕКАТЕРИНБУРГ
09:46 23.09.2026
 
Россияне стали чаще летать за границу прямыми рейсами

"Туту": россияне стали чаще летать за границу прямыми рейсами

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские туристы в период с января по середину сентября 2026 года стали чаще отправляться за границу прямыми рейсами - билетов за рубеж стало больше на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"За год за границу россияне стали летать напрямую заметно чаще. Прямых билетов за рубеж стало больше на 12,6%, билетов с пересадкой - меньше на 7,5%", - выяснили в сервисе, проанализировав изменения доли авиаперелетов с пересадкой с начала 2026 года по сравнению с 2025 годом.
По данным "Туту", заметнее всего изменения фиксируются в региональных центрах. Так, доля вылетов с пересадкой за границу из Самары снизилась на 11,5 процентного пункта, из Екатеринбурга - на 5,4 п.п., из Казани - на 5 п.п., из Санкт-Петербурга - на 3,9 п.п.
"Прямых вылетов за рубеж из Казани стало больше на 43%, из Самары - на 29%, из Петербурга - на 17%, из Екатеринбурга - на 10%. Для сравнения, из Москвы прямых вылетов за тот же период стало больше на 12%", - добавили аналитики.
Отмечается, что развитию прямого авиасообщения способствуют новые рейсы, запущенные в 2026 году из Казани в Турцию, из Самары, Казани и Екатеринбурга в Дубай, из Уфы в Минск.
 
БизнесТуризмРОССИЯКАЗАНЬСАМАРАЕКАТЕРИНБУРГ
 
 
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